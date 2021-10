Isabella Ricci, l’abito nero da sera sconvolge i fans, come si è mostrata la dama di Uomini e Donne

La bellissima dama romana Isabella Ricci ha conquistato il cuore dei telespettatori di Uomini e Donne: la donna è molto seguita sui social dove condivide foto della sua quotidianità.

Isabella Ricci è una delle protagoniste assolute della nuova stagione di Uomini e Donne: la donna di Roma, 61enne, è particolarmente apprezzata per la sua eleganza e la classe.

Fin dal suo esordio nel programma, la dama del trono over è stata contrapposta per il suo modo di fare a Gemma Galgani, personaggio storico della trasmissione che dopo diversi anni non ha ancora trovato l’amore.

Isabella Ricci, foto su Instagram dopo le critiche ricevute a Uomini e Donne

Nelle ultime puntate del trono over la donna ha cominciato a frequentare Michele, ma l’uscita tra loro non è andata bene. Isabella ha raccontato di essere stata lei a pagare la cena sottolineando le difficoltà economiche dell’uomo. “Mi ha detto che non voleva bere del vino e poi mi ha chiesto di versargliene un po’ del mio”, ha rivelato lei. Tina Cipollari si è schierata dalla parte della dama, mentre Gianni Sperti ha difeso l’uomo.

Pare che durante la cena la donna non abbia fatto altro che parlare male di Gemma, circostanza che ha riaperto la diatriba con la collega di trono over. In riferimento agli ultimi sviluppi e a chi pensa che dietro l’apparenza da gentile e colta dama si nasconda una megera, Isabella ha deciso di pubblicare uno scatto che la ritrae in posa ironica, accompagnata dalla didascalia “Il colpo della strega”. La foto ha ricevuto tanti complimenti e anche tante critiche da chi ha voluto sottolineare la mancanza di tatto della donna nei confronti di Michele.

Isabella Ricci, la dama del trono over che ama gli animali

Una delle doti che è stata maggiormente riconosciuta a Isabella è la sincerità, elogiata anche da Giorgio Manetti: nei suoi discorsi la donna è riuscita sempre a centrare il punto sottolineando le scorrettezze e i comportamenti che le sono sembrati lontani dal suo modo di vivere. La dama, classe 1959, è amata anche per la sua cultura, formata da anni di studio: la romana appassionata di lettere antiche e moderne si è laureata a La Sapienza in Filosofia per poi specializzarsi in Archivistica e Bibliotecaria. Lontano dai riflettori la donna gestisce insieme ad altri tre soci una società dal nome Pet Village, con sede a Ravenna, che si occupa di rifornire i negozi specializzati e cura l’animale domestico con prodotti di eccellenza. La sua vita sentimentale è stata segnata da un matrimonio, finito circa 15 anni fa, dal quale non sono nati figli.

Spulciando qua e là sul web si trovano immagini provenienti dal passato di Isabella Ricci e le fotografie della dama da giovane mostrano una ragazza che si è sempre contraddistinta per eleganza e bellezza: capelli biondi e fisico longilineo che le hanno permesso di fare carriera nel mondo della moda. Per diversi anni, infatti, Isabella ha fatto anche l’indossatrice, come confermato in trasmissione durante uno dei suoi battibecchi con la Galgani. Prima della sua comparsa in tv la Ricci non disponeva di un profilo Instagram ufficiale: a luglio 2021 ha deciso di condividere anche lei immagini della sua vita di tutti i giorni sui social e così eccola presentare il suo cane di nome Penny e la sua quotidianità.