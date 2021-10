Bianca Guaccero, ricordate il suo ex compagno? Lui famosissimo conduttore Rai

Bianca Guaccero si è conquistata uno spazio rilevante nel cuore dei telespettatori italiani, curiosi di capire cosa succede nella sua vita sentimentale: qualche tempo fa si è parlato di un flirt con Luca Bizzarri.

Attrice e conduttrice Bianca Guaccero, splendida 40enne, accoglie tutti i giorni il pubblico italiano nello studio televisivo della sua trasmissione “Detto fatto”, nella quale si alternano pratici consigli e ospiti importanti.

Nel corso del tempo la donna si è vista attribuire numerosi flirt che ha prontamente smentito anche se su alcuni nomi continua ad aleggiare il fitto mistero del gossip.

Bianca Guaccero: la verità sul flirt con Luca Bizzarri

Qualche tempo fa si è parlato di una sua presunta relazione con Luca Bizzarri e a tirare fuori l’argomento è stato Jonathan Kashanian in uno spazio del programma in cui interagiscono per intrattenere i telespettatori italiani. “Ieri, cercando su internet ho scoperto che hai un flirt con Luca Bizzarri, ma perché io non lo so?”, ha detto Jonathan alla Guaccero che ha risposto: “Non lo so perché hanno scritto questa storia né come è nata. Io Luca non lo conosco personalmente”.

Cos’è successo davvero tra i due dunque? A spiegarlo è proprio la diretta interessata che ha parlato della situazione che si è creata con il comico del duo Luca e Paolo, attore ed ex conduttore de Le Iene: “Io e Luca Bizzarri siamo diventati amici … Abbiamo iniziato a scriverci su Instagram e siamo diventati amici, ci siamo anche presi in giro sui regali di nozze su come rimandarli indietro visto che non ci sposiamo più”.

Il passato sentimentale di Bianca Guaccero: Nicola Ventola e Dario Acocella

Nel passato di Bianca ci sono state relazioni molto importanti: la donna è stata fidanzata da giovanissima per cinque anni con l’ex calciatore Nicola Ventola. Tra i due i rapporti sono rimasti ottimi: resta celebre la telefonata di Nicola a “Detto Fatto”. “Eri gelosa ma speciale. È speciale, e lo sarà sempre. Era molto gelosa, questo lo posso dire. Mi lanciò il vino rosso sulla camicia bianca, partì un bicchiere a Capri”, ha detto l’uomo. I due sono stati fotografati insieme in vacanza in Puglia nel 2019 e Bianca ci ha tenuto a precisare: “Siamo grandi amici e ci vogliamo bene da tanto tempo. E’ una persona che è stata importante per me in passato e spero lo rimanga per sempre”.

Nel settembre 2013 Bianca Guaccero si è sposata con il regista Dario Acocella, dal quale ha avuto la figlia Alice nel novembre 2014. I due si sono detti addio nel 2017. “La mia relazione con la mia ex moglie Bianca è terminata ad aprile, dunque non siamo in crisi, non siamo in nessun momento difficile, né tantomeno abitiamo più sotto lo stesso tetto. Semplicemente e serenamente, non siamo più insieme da oltre sei mesi”, aveva specificato Acocella sul suo profilo Facebook. Attualmente la donna si dichiara single, nonostante non le manchino di certo numerosi corteggiatori.