Amici, ricordate Deborah Iurato vincitrice della tredicesima edizione? Oggi è uno schianto

Deborah Iurato è stata uno dei talenti più cristallini della scuola di Amici di Maria De Filippi, ma cosa fa oggi la cantante? Scopriamolo insieme.

Nata a Ragusa nel novembre del 1991, Deborah ha fin da subito mostrato una grande passione per la musica iniziando un percorso di formazione al fianco del maestro Giuseppe Arezzo. La giovane ha dato prova del proprio talento debuttando nel 2014 alla tredicesima edizione di Amici di Maria De Filippi dove ha fin da subito stupito il pubblico da casa e gli insegnanti della scuola.

Deborah Iurato ad Amici

Il programma di Maria De Filippi è stato un importante trampolino di lancio per la cantante che con i suoi primi progetti ha ottenuto ottimi riscontri in termini di vendite. Inoltre questa vetrina televisiva le ha permesso di arrivare a collaborare con alcune delle voci più importanti del panorama musicale italiano tra cui Fiorella Mannoia. Proprio quest’ultima si è occupata della scrittura di Anche se fuori è inverno, singolo di Deborah che ha ottenuto il disco d’oro per le oltre 25.000 copie vendute.

Il Festival di Sanremo e la pausa

Nel 2016, inoltre, Iurato ha anche debuttato al Festival di Sanremo al fianco di Giovanni Caccamo con il singolo Via da qui, classificatosi terzo alla manifestazione musicale. Nello stesso anno Deborah ha annunciato una pausa dalla pubblicazione di nuovi progetti, nonostante ciò ha continuato a portare avanti il tour che l’ha portata in giro per tutto lo stivale negli anni successivi.

LEGGI ANCHE—>Amici, ricordate Stefania Di Renzo? Oggi sposata con l’attore de Il Paradiso delle Signore

Cosa fa oggi Deborah Iurato

Oggi Deborah continua la propria attività musicale che nel 2019 l’ha vista pubblicare un nuovo brano in collaborazione con i Soul System. Nel 2020 ha inoltre pubblicato sulle varie piattaforme di streaming diversi singoli annunciando l’uscita del suo terzo album in studio prevista per il 2021. Deborah inoltre continua ad essere molto attiva sui social network, in particolare su Instagram dove conta oltre 170 mila follower con cui ama condividere momenti di lavoro e alcuni momenti di vita privata.