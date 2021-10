Amici, ricordate Stefania Di Renzo? Oggi sposata con l’attore de Il Paradiso delle Signore

L’ex ballerina di Amici, Stefania Di Renzo, ha sposato uno dei protagonisti della soap di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore. Ecco di chi stiamo parlando e tutto quello che c’è da sapere.

La coppia Tersigni – Di Renzo

Lei è stata una delle grandi protagoniste della seconda edizione del talent più famoso della televisione, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, Amici. Lui è uno degli attori amatissimi della soap Il Paradiso delle Signore, dove interpreta Vittorio Conti, nonché ex gieffino. Una coppia dunque glamour del mondo dello spettacolo, che però difficilmente si concede ai flash dei paparazzi. Non tutti sanno infatti che l’ex ballerina Stefania Di Renzo ha sposato l’attore Alessandro Tersigni.

I due si sono conosciuti nel 2010 ed è stato, come hanno raccontato in alcune interviste, un vero e proprio colpo di fulmine. Ma, dopo quell’incontro i due si sono divisi: Stefania Di Renzo, infatti, è partita per Marsiglia, dove è rimasta per 5 anni, per continuare la sua carriera da ballerina. Alessandro Tersigni, però, al suo ritorno a Roma, ha chiesto la sua mano e si sono sposati nel luglio 2016. La coppia ha avuto un bambino.

I due oggi

La coppia, come abbiamo detto, è molto riservata e tende a scostarsi dai riflettori del mondo dello spettacolo. Di Renzo, ad esempio, non usa social, anche se è possibile vederla in qualche scatto pubblicato da Tersigni sul proprio account Instagram ufficiale. Oggi, la ex ballerina di Amici, è un’affermata insegnante di danza e lavora tra Roma e Parigi.

Tersigni, come sappiamo, è uno dei protagonisti de Il Paradiso delle Signore, ed ha appena finito di girare la sesta stagione dell’amata soap.