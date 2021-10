Erano le sorelle Slaton di Vite al limite, pesavano 400 kg: oggi sono diventate così [FOTO]

Durante i loro 12 mesi sotto le cure del Dottor Nowzaradan, le sorelle Slaton dimostrarono al grande pubblico grande tenacia. Ma come sono cambiate? Ecco la loro storia.

La storia delle sorelle Slaton

Nel corso delle nove stagioni di Vite al Limite, in Italia su Real Time, abbia visto ed ascoltato tantissime storie nei corridoi della clinica texana diretta dal Dottor Nowzaradan , alcune conclusesi felicemente, altre meno. Di certo i telespettatori del programma, ricorderanno del sorelle Amy e Tammy Slaton. Una condizione fisica quasi drammatica, dal momento che le sorelle Slaton avevano raggiunto quasi i 200kg ciascuna. La grave obesità di cui soffrivano, nei fatti, impediva loro di svolgere anche le più semplici azioni quotidiane.

Ma il grande pubblico televisivo seguì la loro storia con interessa anche per l’impegno e la tenacia dimostrati durante la loro permanenza di 12 mesi dal Dottor Nowzaradan. Tanto che la produzione del programma decise di mandare in onda uno spin-off, dedicato a loro, dal titolo Sorelle al Limite. Ma dunque come stanno le sorelle Slaton a distanza di qualche tempo dal ricovero in Texas?

Le sorelle Slaton oggi

Le due sorelle Slaton, dopo i 12 mesi presso la clinica del Dottor Nowzaradan, decisero di restare diverso tempo a Dallas, per continuare a restare pazienti del noto medico. I risultati per le due furono straordinari, dal momento che riuscirono a perdere molto peso. In particolare, Amy, perse oltre 150kg.

E dire che, nei primi giorni della loro esperienza a Vite al Limite, le sorelle erano molto reticenti alle richieste del Dottor Nowzaradan. Ma, in poco tempo, cambiarono atteggiamento, comprendendo la posizione del noto medico che illustrò alle sorelle i rischi altissimi per la salute a causa della loro grave obesità.