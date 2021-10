Grande Fratello Vip, dietro front di Pier Silvio Berlusconi: cosa succede al reality?

Il più amato reality d’Italia è a rischio? Che decisione ha preso Pier Silvio Berlusconi riguardo al Grande Fratello Vip? Scopriamo insieme qual è il dietrofront fatto dall’amministratore delegato di Mediaset.

Il Grande Fratello Vip piace al pubblico da casa ma, forse, quest’anno un po’ meno. Effettivamente il reality basata sull’idea di spiare 24 ore su 24 i concorrenti che per mesi vivono nella Casa di Cinecittà, entusiasma il pubblico e ogni anno, per le varie edizioni, conferma questo gradimento attraverso i numeri di share.

Le edizioni curate e condotte dal giornalista Alfonso Signorini, inoltre, piacciono: i telespettatori amano il modo di lavorare del presentatore, apprezzano la scelta del cast e la formula degli opinionisti scelti in studio ma quest’anno qualcosa non sembra quadrare molto.

Però, in questi giorni, qualcosa sta per succedere per il Grande Fratello Vip e la decisione è stata presa dal figlio dell’ex premier Silvio Berlusconi. Gli appassionati tremano, pensando ad un taglio da fare al reality ma a quanto pare la scelta di Pier Silvio è opposta: l’amministratore delegato di Mediaset decide di fare un passo indietro. Vediamo di cosa si tratta.

Sul Grande Fratello Vip arriva il dietrofront di Pier Silvio Berlusconi

Già da qualche settimana i concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip sono rinchiusi nella Casa di Cinecittà per mettersi alla prova e arrivare sul podio dei vincitori.

Intanto, però, l’azienda Mediaset comincia a fare i primi conti sullo share e i risultati non sembrano eguagliare i numeri dello scorso anno ed è per questo motivo che l’amministratore delegato, Pier Silvio Berlusconi, ha deciso di rivedere la sua posizione. Il figlio di Silvio Berlusconi, infatti, quest’estate aveva detto ‘no’ ai reality show come argomento dei programmi di intrattenimento di Pomeriggio Cinque e Mattino 5.

Adesso, alla luce dei numeri, sembra che Pier Silvio Berlusconi darà il lascia passare a Barbara D’Urso e Federica Panicucci anche per trattare questi argomenti, in modo che possa tornare alta l’attenzione sulle vicende che ruotano intorno al Grande Fratello Vip, questo quanto trapelato da Tv Blog.

Per cui, di fronte a quanto dichiarato da Berlusconi junior qualche mese fa, ovvero: “Quel tipo di infotainment non va più bene per questo periodo, è passato”, la D’Urso e la Panicucci saranno di nuovo libere di parlare dei concorrenti del Grande Fratello Vip.

Attenzione alta su Manuel Bortuzzo

Uno dei protagonisti di questa edizione del reality è il giovane Manuel Bortuzzo, conosciuto dal pubblico per un triste episodio di cronaca che lo ha visto coinvolto. Il giovane sportivo è stato ferito alla schiena ed oggi vive su una sedia a rotelle.

Di lui stupisce, in ogni caso, la grinta e la vitalità con cui affronta ogni giorno la vita e anche il Grande Fratello Vip, attirando l’attenzione dei coinquilini e del pubblico.

LEGGI ANCHE : Grande Fratello Vip, le sorelle Selassié non sono davvero Principesse: hanno ingannato tutti?

LEGGI ANCHE : Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano spara a a zero contro Alfonso Signorini: “Il Grande Fratello è stato rovinato da un….”

Così per lui arriva una sorpresa: grazie all’aiuto di un tutore, Manuel si alza in piedi e cammina, lasciando senza parole gli abitanti della Casa e in particolare Lulù. Un momento davvero molto emozionante della sesta stagione del Grande Fratello Vip.