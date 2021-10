Colpo di scena in Rai, Viale Mazzini ha deciso: scelto Mika al posto di Milly Carlucci

Nel maggio 2022 si terrà l’Eurovision Song Contest, l’evento musicale più importante d’Europa, come conduttore spunta l’ipotesi Mika.

Le ultime sull’evento musicale

Il successo di quasi 5 mesi fa ha riportato l’Italia a conquistare L’Eurovision. Impresa riuscita solo in due occasioni in passato, nel 1964 con Gigliola Cinquetti e la sua Non ho l’età, seguita da Toto Cotugno nel 1990 con Insieme. A distanza di 31 anni, il nostro Paese è riuscito ad aggiudicarsi il Festival europeo della canzone con i Maneskin, i quali hanno bissato il successo di Sanremo con Zitti e Buoni.

Una soddisfazione incredibile per il nostro Paese, merito del gruppo rock romano, scoperto nel 2017 a X Factor, i Maneskin sono riusciti anche a riscontrare un grande successo in giro per il mondo in questi mesi. Tale vittoria comporta anche l’onere di ospitare, come avviene al vincitore di ogni passata edizione, l’evento. Sarà dunque l’Italia a ricevere i vari rappresentanti di diversi Paesi europei, con l’aggiunta dell’Australia. Dove? Sembra ormai questione di ore per l’annuncio di Torino – con il PalaAlpitour e le altre strutture delle Olimpiadi 2006 – città che avrebbe messo sul piatto, tra l’altro, anche un contributo per la realizzazione dell’evento. Si parla di una cifra che si aggirerebbe intorno ai 7 milioni di euro.

Chi potrebbe condurre l’ESC

Oltre alla scelta della sede, bisognerà capire chi potrà condurre la trasmissione, negli ultimi anni trasmessa su Rai Uno, ed essendo l’Italia il Paese ospitante, il presentatore lo sarà per la tv italiana ed anche per tutta Europa. Il favorito, sino a qualche settimana fa, era Alessandro Cattelan, ma si erano fatti altri nomi, compreso quello della conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci. Il voto notissimo di casa Rai Uno, infatti, sembra (a questo punto sembrava) destinato a fare gli onori di casa.

Ma proprio il conduttore della scorsa stagione per la Rai, vale a dire Gabriele Corsi, in una puntata radiofonica trasmessa su Radio Deejay, ha fatto il nome di Mika, attuale giudice di X Factor, il quale ha già affrontato l’esperienza di presentatore su Rai 2, quando condusse Stasera a casa Mika. Il cantante inglese, di origini libanesi, è molto riconosciuto a livello internazionale e il suo annuncio sembra ormai imminente.