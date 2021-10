Miriana Trevisan, il racconto del terribile lutto causato dal Covid: “Buon viaggio”

Il Grande Fratello non è fatto solo di gossip, flirt e amari dissidi tra coinquilini, ma anche di confessioni, di riflessioni e di fragilità che pian piano vengono a galla. Quando guardiamo un programma televisivo, invece, veniamo sempre affascinati dai sorrisi, dalla vitalità e dalla simpatia delle celebrità, senza conoscere, però, i dolori celati dietro quelle scintillanti corazze.

Da quando ha iniziato il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia, Miriana Trevisan si sta regalando al suo pubblico a 360°, mostrando la sua forza, la sua simpatia, ma anche le sue fragilità. In particolar modo, la showgirl napoletana sembra essere molto sensibile al tema della famiglia, argomento che la tocca molto da vicino. Un anno fa, infatti, Miriana ha dovuto affrontare il lutto causato dalla perdita del suo papà, prematuramente scomparso a causa del Coronavirus.

Un pensiero rivolto al papà

Dal momento in cui si è abbattuto sulle nostre vite, il Coronavirus ha causato milioni di vittime in tutto il mondo. Genitori, figli, fratelli e sorelle delle persone che non sono sopravvissute alla malattia non hanno neanche avuto la possibilità di abbracciare, per l’ultima volta, i propri cari. Per fortuna, ad oggi la situazione sembra essere migliorata, ma nel corso del 2020 i decessi causati dal Covid19 hanno raggiunto numeri mai visti prima. Tra le tante, tantissime persone che non ce l’hanno fatta, vi è anche il papà di Miriana Trevisan, al quale la showgirl ha dedicato delle dolci parole tramite il suo profilo Instagram.

“Buon ‘viaggio’ papà. Ti amo tanto. Grazie, grazie, grazie”, questo il messaggio con il quale Miriana ha voluto inviare l’ultimo saluto al papà: solo poche parole, profonde e pregne di significato. Spesso un “grazie”, un “ti amo” o un semplice abbraccio valgono più di mille parole.

La sfera privata lontana dai riflettori

Nonostante gli anni Novanta abbiano rappresentato il suo periodo d’oro, Miriana Trevisan è sempre riuscita a proteggere la propria privacy dalle grinfie dei media. Uno dei pochi aspetti resi pubblici dalla stessa showgirl inerenti alla sua vita privata è stato proprio il momento della perdita del suo papà. Adriano Trevisan è venuto a mancare l’anno scorso a causa del Covid all’età di 77 anni, lasciando un enorme vuoto nelle vite delle sue due figlie, Vanessa e Miriana.

La volontà della showgirl di comunicare sui social la notizia della morte del papà è nata, probabilmente, con l’intento di trasmettere forza e solidarietà a tutte le persone alle quali il virus ha portato via uno dei propri cari. Così come, purtroppo, è successo anche a lei.