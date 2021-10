Loretta Goggi, il retroscena in casa Rai, presto uno show in prima serata: “Mi hanno proposto…”

Protagonista di questo inizio di stagione tv, Loretta Goggi si è concessa in un’intervista al noto settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, dove auspica di poter condurre uno show in prima serata tutto suo, ecco cosa ha riferito la polivalente artista romana.

I successi di Loretta Goggi

Il prossimo anno arriverà ai 60 anni di carriera, il tutto ebbe inizio da bambina, quando nel 1962 esordì nella prosa Sotto processo. Negli anni successivi si è resa protagonista in più vesti, da attrice a ballerina, fino a diventare cantante, conduttrice e la prima imitatrice donna italiana. Condusse Canzonissima nel 1972, mentre nel 1979 alla Goggi le venne affidata la conduzione di Fantastico nella prima edizione dello storico varietà televisivo.

Tra le poche donne a condurre Sanremo, per la precisione nel 1986, edizione vinta da Eros Ramazzotti, mentre 5 anni prima vi aveva partecipato con Maledetta Primavara, il suo successo discografico più importante. Nel 2007 arrivò alla conduzione di Miss Italia con Mike Bongiorno. Dalla prima stagione di Tale e quale show è giudice del talent di Rai Uno, rete in cui è da poco protagonista con la fiction Fino all’ultimo battito.

Quali progetti per il futuro

Oltre all’esperienza in Tale e quale e nella serie Fino all’ultimo battito, gli ultimi mesi della Goggi sono stati particolarmente impegnativi, dal film tv Ritorno al Crimine ad una fiction Mediaset intitolata Più forti del destino, in cui sarà protagonista insieme a Laura Chiatti, Giulia Bevilacqua e Sergio Rubini, dove interpreta una donna ambigua ed al tempo stesso cinica.

La diretta interessata non ha nascosto il sogno di ritornare a condurre uno show tutto suo, ne discute da un paio di anni con il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, dove avevano individuato una formula, poi apparsa troppo simile a Canzone Segreta. Continuando la sua intervista, ha poi ribadito come continui a divertirsi a Tale e quale, in cui si sente ad ogni puntata come se si trovasse alla prima, mentre sulla sua carriera molto versatile, Loretta Goggi ha dichiarato volutamente di sparire per qualche anno tra un’esperienza all’altra, in modo da ritornare in modo diverso, senza mai passare di moda.