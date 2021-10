Grande Fratello Vip, Nicola Pisu innamorato di una concorrente della casa? “Provo qualcosa”

Quasi tutte le edizioni del Grande Fratello hanno visto nascere all’interno della casa speciali legami tra i concorrenti. Alcuni sono rimasti solo dei semplici flirt; altri, invece, sono sfociati in vere e proprie storie d’amore durature nel tempo.

Quest’anno, i primi ad aprire le danze sono stati Manuel e Lulù i quali, tra teneri abbracci e momenti di tensione, continuano a conoscersi e a capire come poter far funzionare la loro relazione. Nella casa, tuttavia, altri due concorrenti hanno iniziato a instaurare un legame molto forte, fatto di complicità, lunghe chiacchierate e appoggio reciproco. Sto parlando di Nicola Pisu e la tanto odiata quanto amata Soleil Sorge. Scopriamo insieme cosa sta succedendo tra i due gieffini.

La confessione di Nicola

Alcuni giorni fa, in un momento di confessioni tra uomini, Nicola ha rivelato a Davide i suoi sentimenti nei confronti di Soleil. Il giovane Mirigliani è fortemente attratto dall’influencer, non solo per la sua inconfutabile bellezza, ma anche per il suo carattere solare, spigliato e deciso che tanto filo da torcere sta dando ad alcuni concorrenti del reality.

In questa foto pubblicata dallo staff di Nicola su Instagram, si può chiaramente evidenziare la complicità nata tra i due ragazzi, i quali si supportano e si danno forza a vicenda, senza dimenticare di divertirsi e condividere divertenti serate danzanti.

Ecco le parole di Nicola riguardo al suo interesse nei confronti di Soleil: “Provo qualcosa, questo sì. Io sono convinto che a me lei piace. Quando sto con lei sto bene e lei secondo me lo sa già. […] Vorrei tanto provare a baciarla. Il fatto è che ci sono state tante occasioni in cui le avrei detto tutto, però ho il microfono e questo mi limita, mi trattiene. Non sono molto convinto di poter piacere a lei. A volte penso di sì, che ci sia interesse. Altre però non lo so, perché non ne sono così certo”.

La quiete dopo la tempesta

Tutti siamo rimasti colpiti dal racconto del passato di Nicola Pisu. E ancor più emozionante è stato l’incontro tra il gieffino e la sua mamma-coraggio, Patrizia Mirigliani. Il ragazzo, infatti, ha spiegato di aver deciso di partecipare al reality per dimostrare, a sé stesso e al mondo intero, che uscire dalle grinfie della droga è possibile; che con impegno, costanza e tanta forza di volontà si possono riprendere in mano le redini della propria vita, anche dopo aver toccato il fondo.

L’incontro avvenuto tra Nicola e mamma Patrizia ha fatto commuovere tutti, in special modo quando il giovane concorrente si è rivolto alla donna dicendole: “Grazie per avermi salvato la vita”. Ora Nicola può finalmente ricominciare a vivere, godendo appieno di tutto ciò che la vita gli offre. E se il rapporto con Soleil dovesse continuare a crescere, chissà che Nicola, oltre alla sua completa rinascita, all’interno del reality non trovi anche l’amore. Questo è il Grande Fratello che ci piace!