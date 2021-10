Stefania Orlando pazzesca su Instagram: lo scatto dell’ex gieffina infiamma i social

Da quando è tornata ad essere protagonista del piccolo schermo, Stefania Orlando non perde occasione di mostrarsi in forma smagliante: uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram ha lasciato tutti di stucco. Pazzesca!

55 anni e non sentirli: Stefania Orlando è una delle conduttrici tv che sembrano non risentire dello scorrere del tempo. Bellissima così come era ai tempi del suo debutto sul piccolo schermo, la ex concorrente del Grande Fratello Vip – oggi impegnata in Tale e Quale Show – mostra una silhouette che farebbe invidia anche alle ventenni.

Lo dimostra uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram e che in un attimo hanno raggiunto più di 30mila like. Mettendo in evidenza gambe statuarie e un sorriso smagliante, Stefania Orlando ha attirato l’attenzione dei fan, ma anche di molti colleghi con cui ha condiviso lo schermo. Per lei, solo un’infinità di complimenti che la Orlando non ha potuto far altro che accettare di buon grado.

Stefania Orlando, la foto che scatena la rete

Con indosso solo un paio di decollete tacco dodici color oro e un body nero arricchito da una cintura tono su tono, Stefania Orlando ha deciso di posare per alcuni scatti poi pubblicati su Instagram.

“Buongiorno, anche stanotte non ho dormito un granché ma mi sento comunque in ottima forma! – ha scritto lei a corredo della foto che anticipava la sua partecipazione allo show di Rai 1 per la serata di venerdì 1 ottobre scorso – . Voi siete pronti per la puntata di stasera di Tale e quale show? Vi prometto che ce la metterò tutta per interpretare la straordinaria Mina, statemi vicino come solo voi sapete fare. Beh, il cielo è limpido, come la mia mente in questi giorni, non mi resta che andare”.

L’ottimo umore con cui Stefania Orlando si è svegliata e ha voluto dare il buongiorno ai suoi fan, però, è passato in secondo piano.

Le gambe, lunghe, statuarie, toniche, hanno attirato l’attenzione di tutti e i commenti non si sono fatti attendere.

“Una dea”, “Bellissima”, “Sei meravigliosa”, si legge su Instagram, “Sei pronta per Miss Italia”, “Che fisico”, hanno continuato a scrivere altri fan.

Stefania Orlando, i segreti di un fisico da urlo

In tanti, dunque, iniziano a chiedersi quali siano i segreti di bellezza di Stefania Orlando che, superati i 50 anni, si mostra ancora come una ragazzina.

Oltre a non aver mai voluto fare ricorso alla chirurgia estetica – ad eccezione di qualche punturina di vitamine – la concorrente di Tale e quale show segue una dieta mediterranea che le garantisce una silhouette perfetta.

“Non sto molto attenta anche se sin da bambina seguo la dieta mediterranea – ha confessato lei ad Adnkronos – . La fortuna per me è che posso mangiare qualunque cosa, tanto non ingrasso”.

“Mangiare è un piacere, non lo considero un vizio, anzi anche una necessità”, aveva poi aggiunto lei.