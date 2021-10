Ainett Stephens e il drammatico racconto del suo passato: “Sono state uccise”

Nel corso di ogni puntata del Grande Fratello Vip vengono raccontati frammenti di vita di ognuno dei concorrenti. Questi momenti sono particolarmente apprezzati dal pubblico a casa, e vengono considerati come un’occasione in più per conoscere la persona oltre il personaggio. Tra i protagonisti della puntata di lunedì 4 ottobre non può non essere menzionata Ainett Stephens, la quale si è lasciata andare a un triste racconto inerente alla sua storia e a quella della sua famiglia.

Come tanti personaggi del mondo dello spettacolo, Ainett è ed è sempre stata una donna molto riservata. Quando si accetta di partecipare a un reality come il Grande Fratello, tuttavia, si accetta anche di condividere la propria vita e le proprie fragilità con il pubblico. Nel corso di un blocco interamente dedicato a lei, Ainett Stephens si è messa a nudo, ci ha mostrato le sue lacrime e ci ha reso partecipi di un terribile episodio il quale ha visto coinvolta tutta la sua famiglia. Ecco di che cosa si tratta.

Le lacrime e il dolore

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Ainett Stephens è stata chiamata ad affrontare un momento molto difficile ed emozionante. Una volta giunta in una stanza della casa dedicata proprio a questi eventi speciali, alla gieffina vengono mostrate due bellissime foto: una della sua mamma e una della sua sorella maggiore. Inizialmente, la modella ha reagito regalandoci un dolce sorriso, ma dopo alcuni minuti ha svelato ciò che, ormai molto tempo fa, è accaduto alle due donne.

Come si evince da questa foto pubblicata da Ainett sul suo profilo Instagram ufficiale, oggi la modella è una donna serena e circondata dall’amore dei suoi fratelli, ma la storia da lei stessa raccontata in prima serata ha fatto spuntare una lacrima non solo sul suo viso, ma anche su quello di tutti i telespettatori. Ecco le parole della gieffina: “Mia mamma e mia sorella erano andate ai Caraibi a comprare dei prodotti per capelli per poi rivenderli. Da un giorno all’altro non abbiamo più saputo nulla di loro, molto probabilmente sono state uccise e bruciate”.

L’unione fa la forza

Dopo il tragico epilogo del viaggio di lavoro di sua mamma e sua sorella, Ainett Stephens ha dovuto farsi carico della responsabilità di tutta la sua famiglia: “Mi sono dovuta rimboccare le maniche, non c’era tempo per piangere. Abbiamo dovuto vendere la casa in Venezuela e i miei fratelli sono rimasti in strada. Per questo motivo ho deciso di accoglierli in Italia, noi siamo in otto”.

Una volta terminato il racconto, Alfonso Signorini ha invitato Ainett a recarsi in giardino, dove ad attenderla c’era una tenera e inaspettata sorpresa: una delle sue sorelle era lì per lei, per darle forza e per ricordarle di quanto tutti i suoi fratelli e le sue sorelle siano orgogliosi di lei e di quanto le siano grati.