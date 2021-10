Grande Fratello Vip, il racconto hot di Amedeo Goria gela i coinquilini: “Di cosa vi stupite? Io ho fatto di tutto”

Amedeo Goria è uno dei concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip 6. Di recente ha fatto delle dichiarazioni che hanno spiazzato l’intero pubblico che da anni segue il reality. Ecco che cosa ha detto davanti alle telecamere.

Rilevazione inaspettata di Amedeo Goria

Amedeo Goria è l’ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda. L’anno scorso le due donne hanno avuto la possibilità di farsi conoscere ulteriormente dai telespettatori fino ad entrare nei loro cuori. In quest’edizione, invece, è stato il turno di Goria. Subito ha fatto parlare di sé per la sua corte serrata ad Ainett Stephens. Quest’ultima ha condiviso con lui il letto, dunque l’uomo ha cercato il pretesto di avvicinarsi a lei. A un certo punto la Gatta nera de Il mercante in fiera ha deciso di mettere le cose in chiaro e da allora le cose si sono sistemate. Da qualche giorno si dice che probabilmente la giovane fidanzata Vera Miles sia in dolce attesa. Il motivo? Ha mostrato delle foto con delle forme sospette. Per il momento non è ancora chiara la faccenda. Diverso è il discorso fatto da Goria nelle ultime ore riguardo un’esperienza che ha vissuto in prima persona.

“Di cosa vi stupite? Io ho fatto di tutto ragazzi”

Ormai i concorrenti parlano a ruota libera della loro vita, lasciandosi andare anche in confessioni segrete e inaspettate. Per esempio Giucas Casella ha confessato di aver avuto rapporti intimi con altri uomini e subito dopo Amedeo Goria ha riferito testuali parole ad Aldo Montano: “Una volta ero con tref le donne. Si, tre donne. Di cosa vi stupite? Io ho fatto di tutto ragazzi. Una di queste sembrava la sua ex. Poi alla fine è venuto fuori che aveva il pistolino sotto. Ma per me è una donna, la vedevo come tale. Oggi come oggi non penso sia una cosa strana. Io sono per la libertà di tutti. Ognuno deve fare e andare con chi vuole”. Così dicendo il giornalista non ho fatto altro che supportare il pensiero di Giucas.

“Succede a tanti, non c’è nulla di strano”

Nonostante Gianmaria Antinolfi non si sia mai trovato in questa situazione, anche secondo il suo parere sono delle cose che potrebbero capitare nella vita di chiunque: “Succede a tanti, non c’è nulla di strano. Noi ragazzi di oggi siamo molto liberi, non ci si nasconde più come una volta…non etichettano la cosa come uno scandalo, ma come una pratica normalissima”. In poche parole dopo la puntata di ieri sera, lunedì 4 ottobre, i concorrenti hanno preferito conversare tra loro piuttosto che andare a letto. Del resto nella casa più spiata d’Italia non c’è una corsa contro il tempo, quindi possono tranquillamente attendere l’alba e arricchirsi umanamente attraverso una serie di confronti.

