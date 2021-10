Grande Fratello Vip, Manuel spiazza Lulù: la principessa in lacrime, ma Bortuzzo ha le idee chiare

Il sentimento tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié – detta Lulù – sembra non essere destinato a decollare nella casa del Grande Fratello Vip. Lui ha le idee chiare e a nulla sono valse le lacrime della principessa.

L’attenzione degli spettatori del Grande Fratello Vip è concentrata sulla prima “coppia” venutasi a creare nella casa di Cinecittà: Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié. Sin dalle prime settimane di convivenza, si è notata una certa affinità tra i due e il primo a fare il tifo per loro è stato Alfonso Signorini. Una semplice amicizia tra due ragazzi sembrava potesse trasformarsi in ben altro dopo un bacio scambiato sotto le coperte ma, a distanza di qualche giorno da quell’episodio, tutto sembra essere cambiato.

Se Lulù rincorre Manuel, lui sembra scappare e cercare degli spazi che gli permettano di vivere l’esperienza del Grande Fratello Vip libero da vincoli. Lei, invece, pare non voler comprendere la necessità di Bortuzzo e continua ad elemosinare attenzioni che tardano ad arrivare. Così, dopo l’ultimo appuntamento in prima serata con il reality show di Canale 5, tra i due protagonisti è arrivato il momento del confronto e la parole di Manuel non sono state affatto fraintendibili.

Lulù in lacrime, ma Manuel è deciso

Poco dopo la diretta durante la quale Manuel ha ricevuto la lettera di incoraggiamento da parte della sua ex fidanzata, Aldo Montano ha invitato l’amico a dormire con lui.

Una richiesta che ha particolarmente turbato Lulù, solita addormentarsi con Manuel, e che l’ha spinta ad escogitare un “piano” affinché l’ex schermidore se ne andasse a dormire sul divano.

L’atteggiamento della Selassiè non è passato inosservato agli occhi dei coinquilini e dei telespettatori, sempre più convinti che sia solo lei a nutrire dei sentimenti importanti nei confronti di Bortuzzo.

Così, dopo essersi fatta travolgere da ansie e paranoie, la principessa ha cercato un confronto con Manuel, spiegandogli quanto per lei sia importante condividere il letto con lui.

“Vorrei dormire con te”, gli ha fatto sapere Lulù non riuscendo a trattenere le lacrime e consapevole di quanto il suo atteggiamento possa essere criticato dal di fuori.

Ma Bortuzzo non si è fatto intenerire dalla Selassiè e, mantenendo la lucidità, le ha spiegato che ciò per cui piange e si dispera può essere tranquillamente valutato ed affrontato da persone adulte e consapevoli.

Manuel gela Lulù

“La differenza tra me e te è che è come se tu la vivessi male – ha fatto notare Manuel alla principessa – . […]Se io voglio dormire con Aldo ci dormo, quando io e te vogliamo dormire insieme dormiamo, siamo grandi non dobbiamo perderci in queste cose”.

“Dormire con te è un piacere, e come tale deve rimanere”, ha aggiunto Bortuzzo sottolineando come la condivisione notturna del letto non debba essere un impegno per lui o per la Selassiè.

Il punto di vista del giovane, dunque, sembra essere molto chiaro: tra lui e Lulù non vi è nulla di vincolante, ma semplicemente un rapporto amichevole di scambio destinato – forse – a crescere.