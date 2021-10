Sophie Codegoni rifatta? La confessione della gieffina: “Volevo farlo da tempo”

Sophie Codegoni è una delle concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip 6. Di recente ha riferito ai suoi compagni d’avventura di essere andata sotto i ferri per modificare il suo aspetto fisico. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

La confessione di Sophie Codegoni al Gf Vip 6

Sophie Codegoni era già nota per essere una delle modelle di punta dello showroom di Milano di Chiara Ferragni. Maria De Filippi le ha dato la possibilità di sedersi sul trono e così ha avuto modo di conoscere il corteggiatore Matteo Ranieri. I due sono andati via mano nella mano da programma, ma le cose non sono andate a buon fine. Adesso lei si sta mettendo alla prova davanti alle telecamere del reality più seguito d’Italia, in quanto spesso non ha potuto fare a meno di puntare il dito contro il ragazzo. Molti vorrebbero assistere a un confronto tra i due ex, però pare che Matteo non abbia alcuna intenzione di farlo. In poco tempo Sophie ha legato molto con alcuni concorrenti e tra questi ci sono Alex Belli e Soleil Sorge. Di recente ha affermato di aver fatto dei ritocchi estetici. Ecco cosa ha modificato del suo corpo.

“È stato più difficile dirlo a voi che ai miei genitori”

Tutti sono concordi nel dire che Sophie Codegoni sia una bellissima ragazza e lo era anche prima di andare sotto i ferri. A differenza di tante donne del piccolo schermo, non ha avuto timore di dire di essersi rifatta il seno e le labbra. “Oggi vi devo dire una cosa. Probabilmente non ve ne fregherà niente, ma mi piace condividere tutto con voi: ho rifatto il seno. È stato più difficile dirlo a voi che ai miei genitori, quindi adesso mi aspetto già tutte le critiche ma io sono contenta”, ecco cosa avevo detto in passato. In effetti prima di entrare nella casa ha documentato tutto su Instagram e ha addirittura fatto il nome del medico che ha deciso di operarla. Si tratta del chirurgo ed ex gieffino della precedente edizione Giacomo Urtis. Secondo il suo parere non ne aveva bisogno, ma alla fine non ha potuto non esaudire una simile richiesta.

“È una cosa che volevo fare da una vita”

“È una cosa che volevo fare da una vita…ho fatto un’enorme cavolata perché non ho mai messo il reggiseno, mi dava un fastidio incredibile, quindi mi sono ritrovata il seno completamente svuotato sopra. Avevo una terza scarsa e sopra completamente vuoto”. Poi ha detto di aver ritoccato anche le labbra, anche se molti sostengono che abbia modificato anche il naso. A prescindere da tutto Sophie è considerata una delle ragazze più belle del momento della televisione.

