Grande Fratello Vip, arriva una nuova accusa per Soleil Sorge: “Era lei a darmi le direttive..”

Chi è contro Soleil Sorge

Il Grande Fratello Vip continua ad avere gli occhi puntati su Soleil Sorge. L’Influencer è stata al centro delle polemiche per aver fatto un’ uscita infelice nei confronti di Ainett Stephens e Samy Youssef e adesso deve fare i conti con qualcuno che, da fuori della casa, ha rivelato un retroscena che la riguarda.

Si tratta di Iconize, il blogger che insieme alla modella 27enne, mesi fa si è trovato nello scandalo della simulata aggressione omofoba.

Soleil Sorge non riesce a districarsi dalle situazioni scomode. Negli ultimi giorni ha dovuto affrontare le critiche di tutti i suoi coinquilini a causa di un’ espressione razzista pronunciata nei confronti di Ainett e Samy. Alcuni degli altri concorrenti non hanno preso per niente bene la reazione di Alfonso Signorini che si è tirato fuori, appoggiando quella che ormai agli occhi di molti, è la sua prediletta. Altri invece hanno visto l’accanimento contro la Soleil come una strategia di gioco, con lo scopo di escluderla essendo comunque una personalità molto forte all’interno della Casa.

Il retroscena svelato da Iconize

La situazione che si è venuta a creare ha scaturito la suddivisione delle opinioni. C’è chi sta dalla parte di Soleil chi invece le punta il dito contro e a rafforzare la tesi di quest’ultima fazione ci ha pensato l’amico, per essere precisi ex, Iconize, reo per aver finto mesi fa, un’aggressione omofoba solo per aumentare i like e i follower sui suoi profili social. All’epoca la storia fu pubblicata sui giornali e solo dopo settimane il protagonista confessò che era tutta una finzione. La confessione arrivò in maniera forzata, visto che a rivelare il trucco, fu proprio Soleil.

“Mi fa sorridere che la gente pensi ancora che la Miss sia stata l’eroina di turno… Peccato che era mia complice! Certo nella vita si sbaglia, ma va sempre detta la verità. Io mi sono stufato che passi ancora per la salvatrice dell’universo, quando vi è assicuro che è stata la prima a sostenermi e darmi direttive su come evitare in televisione”, ha commentato Iconize su Twitter. Chissà se ci sarà presto un confronto in Glass Room.