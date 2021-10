Andrea Roncato, la moglie Nicole confessa: “Temevo gli piacesse lei…”

Sette anni di fidanzamento e quattro di matrimonio per Andrea Roncato e la moglie Nicole Moscariello. Eppure, all’inizio, lei temeva che il marito fosse attratto da…sua figlia Giulia Elettra Gorietti.

La relazione tra Andrea Roncato e l’attuale moglie Nicole Moscariello è iniziata con una serie di “titubanze”, soprattutto da parte della donna. Lui, classe 1947, era già un volto noto del mondo dello spettacolo italiano e, negli anni precedenti, era stato anche protagonista della cronaca rosa. Roncato, infatti, ebbe negli anni Ottanta una breve relazione con Moana Pozzi e, prima della Moscariello, è stato fidanzato e sposato con Stefania Orlando.

Preceduto spesso dalla nomea di amante delle donne, soprattutto di quelle giovani, l’attore comico non aveva mai suscitato la simpatia e la fiducia di Nicole Moscariello. Lei, mamma della giovane attrice Giulia Elettra Gorietti, infatti, mise in guardia la figlia quando seppe che avrebbe condiviso il set del film Almeno tu nell’universo proprio con Andrea Roncato. Alla fine, però, è stata proprio la figlia di Nicole a fare da Cupido tra la madre e l’attore.

Nicole Moscariello e l’incontro con Andrea Roncato

Influenzata dalla nomea e dai pregiudizi nei confronti di Roncato, Nicole Moscariello ha ammesso di non aver apprezzato particolarmente la frequentazione post lavoro tra la figlia e il suo attuale marito.

Intervistata nel salotto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, dunque, la donna ha ammesso di aver temuto a lungo che lui potesse ammaliare la sua giovane figlia.

“La mia preoccupazione era solo Giulia. Andrea era sempre accompagnato da donne bellissime e anche molto giovani, io avevo paura lui ci stesse provando con lei – ha confessato la Moscariello – . Ero così preoccupata che l’ho chiamata e le ho chiesto di passarmelo, lui mi ha tranquillizzato ma io non lo ero tranquilla, anche se pure Giulia mi tranquillizzava dicendomi che la trattava come una figlia”.

È stata Giulia Elettra Gorietti, quindi, a decidere di organizzare un primo incontro tra la madre e Roncato, nella speranza che potesse tranquillizzarsi e comprendere che il legame con Andrea era solo di tipo professionale.

“Il primo incontro è stato divertente: abbiamo finito la cena e lui subito dopo mi ha chiamato chiedendomi di vedere un film insieme in camera sua – ha continuato a rivelare Nicole – . Io mi sono offesa, 7 mesi ha dovuto aspettare”.

Nicole Moscariello e Andrea Roncato, amore a gonfie vele

Ad oggi, superati i primi dubbi e lasciati da parte i pregiudizi, Andrea Roncato e Nicole Moscariello sono felicemente sposati.

Dopo sette anni di fidanzamento, sono convolati a nozze nel 2017 e, da allora, condividono ogni momento della loro vita insieme.

“Abbiamo tante cose in comune, lei si diverte con me e le piccole cose ci riempiono la vita – ha raccontato l’attore – . Ama gli animali come me, ride insieme a me”.

I venti anni di differenza tra loro, dunque, sembrano non rappresentare un ostacolo. E anche i rapporti tra Roncato e l’ex marito di Nicole sono ottimi: “Siamo una famiglia allargata”.