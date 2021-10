Rivoluzione Mediaset: Verissimo e Amici, stop ai due show domenica 10 ottobre

Cambio di programmazione per Canale 5: spazio alla UEFA, variazione per Amici di Maria De Filippi e Verissimo di Silvia Toffanin.

La competizione calcistica continentale per squadre nazionali seguita da milioni di telespettatori costringe le reti televisive a trovare una collocazione diversa per le loro trasmissioni. In particolare, in occasione della finale per il terzo e quarto posto di UEFA Nations League, casa Mediaset ha deciso di variare la programmazione del pomeriggio di Canale 5 prevista per domenica 10 ottobre 2021. l’Italia di Roberto Mancini, infatti, alle ore 15:00 si troverà a sfidare in diretta TV il Belgio in seguito alla sconfitta subita contro la Spagna.

La decisione di Mediaset

Dopo la decisione di mantenere Amici di Maria De Filippi e Verissimo di Silvia Toffanin in programmazione la domenica per via del successo di ascolti, l’azienda di Cologno Monzese decide di proseguire su una linea piuttosto chiara e comunica che non costringerà i telespettatori a scegliere tra il match dell’Italia e due delle trasmissioni più seguite della rete. Un calo di numeri non è contemplato, per cui l’unica strada da prendere si è rivelata essere quella del cambio di programma.

Come varia il pomeriggio di Canale 5

In un comunicato stampa diffuso sul sito web e sui canali social, Mediaset comunica che il pomeriggio di Canale 5 di domenica 10 ottobre varierà programmazione con la successione di tre nuovi episodi delle soap-opera attualmente in palinsesto (Beautiful, Una vita, Love is in the air) che saranno seguite dal tv-movie Inga Lindstrom – Nella tua vita.

Quando andrà in onda Amici

Per quanto riguarda il talent show di Maria De Filippi, la puntata di Amici prevista domenica andrà in onda lunedì 11 ottobre sostituendo eccezionalmente Uomini e donne. L’edizione domenicale del programma riprenderà poi il 17 ottobre. Pier Silvio Berlusconi, infatti, ha deciso di mantenere la trasmissione di domenica in seguito ai notevoli risultati raggiunti. Solo con la prima puntata della nuova edizione, andata in onda lo scorso 19 settembre, Amici ha registrato una media di ascolti di ben 2,8 milioni di utenti, e il 20% di share, riuscendo a battere la prima puntata di Domenica In (2 milioni di telespettatori, con condivisioni di poco superiori al 14%). Dati che sono rimasti pressoché invariati fino a questo momento. Con l’ultima puntata andata in onda il 3 ottobre, Amici ha nuovamente battuto Domenica In con 2.756.000 telespettatori e uno share del 19,13%.

Quando andrà in onda Verissimo

Per quanto riguarda Verissimo, Silvia Toffanin farà compagnia ai telespettatori soltanto sabato 9 ottobre e poi riprenderà come d’abitudine sabato 16 e domenica 17 ottobre. Anche in questo caso, vincente la scelta di Pier Silvio Berlusconi in merito alla progettazione del palinsesto televisivo. La trasmissione, infatti, con l’ultima puntata andata in onda domenica 3 ottobre, si è confermata leader del pomeriggio televisivo con più di 2,1 milioni di spettatori e il 16,57% di share, superando in questo modo sia Domenica In che Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini. Casa Rai dovrà decisamente darsi da fare per battere i numeri della concorrente Mediaset!