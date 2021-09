Grande Fratello Vie, Sophie Codegoni lancia la bomba sul suo ex Matteo Ranieri

Come ogni settimana, anche quella appena terminata è stata ricca di emozioni e colpi di scena grazie alle dinamiche create dai concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo la puntata andata in onda venerdì 24 settembre, Sophie Codegoni è tornata a parlare del suo ex, Matteo Ranieri, conosciuto all’interno del dating show Uomini e Donne.

Già prima dell’inizio del reality, Sophie ha ricevuto diverse critiche a causa di alcune sue dichiarazioni: la modella, infatti, ha più volte ribadito l’intenzione di parlare del suo ex all’interno della casa. Detto fatto! In seguito all’incontro avvenuto in prima serata tra Tommaso e la sua ex compagna, Valentina Nulli Augusti, la diciannovenne ha colto la palla al balzo. Durante una chiacchierata con Francesca Cipriani, dopo la fine della puntata, la Codegoni ha svelato alcuni dettagli riguardo alla fine della sua relazione con Matteo. Ecco il racconto di Sophie.

La fine della relazione tra Sophie e Matteo

Durante la puntata di venerdì 24 settembre, Tommaso Eletti ha avuto l’opportunità di confrontarsi con la sua ex compagna Valentina, con la quale il ragazzo ha partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island. Proprio in riferimento a questo episodio, Sophie Codegoni è tornata a parlare di Matteo Ranieri, con il quale la diciannovenne ha avuto una breve relazione. Terminata la diretta, la modella ha raccontato quanto segue alla sua coinquilina Francesca Cipriani: “Lui ha alimentato tutto, metteva le frasi contro di me. Secondo me non verrebbe mai qua perché sa che in uno scontro faccia a faccia non riuscirebbe a tenermi botta. Io oltre ad avere la parlantina sto dicendo la verità. Anche perché io di tutto quello che dico ho le prove”.

Successivamente, Sophie si è lasciata andare anche al racconto inerente alle modalità con le quali Matteo avrebbe messo fine alla loro relazione: “Questo ti racchiude tutto: ‘Non mi piaci, né esteticamente né caratterialmente. Sei viziata, narcisista ed egocentrica’. Mi ha lasciato con l’amico di fianco. L’amico con la macchina accesa. Capisci? Penso di aver racchiuso tutto così”.

A ogni azione corrisponde una reazione

Molti sostengono che Sophie Codegoni stia insistentemente parlando della sua storia passata per ottenere più visibilità all’interno del reality. Nel giro delle ultime settimane, sul profilo Instagram di Matteo Ranieri sono spuntate alcune presunte frecciatine rivolte proprio alla sua ex, come la didascalia: “Insultare me non renderà migliore te” in accompagnamento a uno scatto da lui pubblicato.

Molti i commenti a favore del ragazzo, tra cui anche quello dell’autrice Raffaella Mennoia, la quale ha mostrato la sua piena approvazione riguardo a un post di sfogo postato alcuni giorni fa proprio da Matteo. Cosa succederà tra i due ragazzi? Ranieri deciderà di replicare alle accuse della sua ex o lascerà che finisca tutto nel dimenticatoio?