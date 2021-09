Spencer: ecco il nuovo trailer della Lady Diana di Pablo Larrain

In arrivo a Novembre, Spencer è il nuovo film di Pablo Larrain con protagonista Kristen Stewart. Il ritratto di Diana Spencer sembra avere le carte in regola per replicare il successo avuto con Jackie nel 2016.

Come fu per Jackie, anche l’ultima pellicola del regista cileno è stata presentata al Festival del Cinema di Venezia ed ha riscontrato discreto successo nella critica specializzata. La formula di biopic già collaudata con Neruda (2016) e Jackie (2016), affronta nuovamente la sfida di descrivere la natura e l’indole di una figura controversa, tanto amata quanto contestata, e ci riesce mostrando elegantemente entrambi i lati della medaglia: quello da vittima dell’opprimente sistema dei Windsor e quello più stuccevolmente lamentoso e fragile. Proprio in quest’ottica Larrain sembra trovare il giusto equilibro, misurando perfettamente gli elementi di esaltazione e quelli di critica, grazie anche ad una rappresentazione su schermo vicina ai meccanismi dei film horror, propedeutica alla descrizione dei veri e propri fastasmi della psiche di Lady D.

LEGGI ANCHE > Il regista dell’ultimo 007 duro sul James Bond di Sean Connery “Uno stupratore”

Ad intepretare la misteriosa Principessa, una mimetica Kristen Stewart che, in maniera sorprendentemente simile al suo personaggio, ha sempre vissuto una fervida esaltazione, bilanciata da una massiccia dose di odio e severa critica. Rimettiamo a voi il giudizio finale e, aspettando l’uscita in sala, vi mostriamo il nuovo trailer originale: