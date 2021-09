Veronica Yoko Plebani, tutto sull’atleta paralimpica: vita privata, studi e carriera

Veronica Yoko Plebani è un’atleta paralimpica, vincitrice della medaglia di bronzo nel thriatlon alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Ma proviamo a scoprire di più sulla sua vita privata.

Nata a Gavardo in provincia di Brescia nel marzo del 1996, Veronica Yoko Plebani fin dall’infanzia ha praticato diverse discipline sportive come danza, ginnastica artistica, atletica e snowboard, fino a diventare una canoista e snowboarder professionista.

Veronica Yoko Plebani malattia

Purtroppo nel 2011, Veronica, all’età di 15 anni ha contratto una meningite fulminante batterica a cui è sopravvissuta riportando la perdita delle falangi delle mani e delle dita dei piedi. Nonostante questa brutta malattia, la giovane non ha mai abbandonato lo sport, partecipando nello stesso anno alla competizione sportiva 5k tagliando il traguardo insieme ad altri 28 corridori. Nel frattempo, Veronica è entrata a far parte del team art4sport grazie a cui ha dato il via alla propria attività agonistica come snowboarder e canoista.

La vittoria a Tokyo 2020

In pochi anni Plebani è riuscita ad affermarsi nel panorama italiano per poi partecipare nel 2014, all’età di 18 anni, all’undicesima edizione dei Giochi Paralimpici invernali di Sochi e negli anni a seguire conquistare diversi successi a livello europeo. Dopo aver ottenuto medaglie in campionati internazionali, Veronica nell’agosto del 2021 prende parte ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 conquistando la medaglia di bronzo nel thriatlon dietro alle atlete americane Allysa Seely e Hailey Danz.

LEGGI ANCHE—>Tale e Quale Show, tutto sui Gemelli di Guidonia, rivelazione del programma | Vita privata e carriera

Veronica Yoko Plebani laurea

L’atleta è molto attiva su Instagram dove conta più di 69 mila follower con cui ha condiviso alcuni momenti delle Paralimpiadi di Tokyo 2020, fino alla conquista della medaglia. Veronica, oltre ad essere un’atleta professionista, è anche una studentessa dell’Università di Bologna, dove sta seguendo il corso di laurea magistrale in Informazione, culture e organizzazione dei media, dopo aver ottenuto la laurea in Scienze Politiche e governo.