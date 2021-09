Love is in the Air, anticipazioni 25 settembre: il matrimonio di Eda rischia di saltare?

Buone notizie per gli appassionati della serie tv Love is in the air: oggi pomeriggio, alle 15:50 su Canale 5, andrà eccezionalmente in onda un’altra puntata di una delle fiction più seguite del momento.

Da quando è arrivata in Italia, un gran numero di telespettatori si è appassionato alle vicende di Eda, Serkan e di tutti gli atri personaggi della telenovela turca. Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata che verrà trasmessa, in via eccezionale, questo pomeriggio alle 15:50.

I preparativi per le nozze

Il matrimonio tra Serkan ed Eda è oramai alle porte e, come è giusto che sia, i futuri sposi si accingono a provare gli abiti per il grande giorno. Le ragazze, specialmente Melek e Ceren, non stanno più nella pelle: partecipano con gioia ai preparativi delle nozze della loro migliore amica sognando, tuttavia, il giorno in cui anche loro potranno indossare l’abito bianco. Felice di condividere questi momenti speciali con le sue più care amiche, Eda inciterà le ragazze a provare, a loro volta, alcuni abiti da cerimonia, trascorrendo così una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Durante l’addio al celibato, invece, Erdem decide di rivelare un “dettaglio” inerente alla notte dell’Henné: non fu lui a portare i cristalli di zucchero con effetti sedativi, bensì il signor Melih.

Nonostante il clima di festa, tra le mani di Erdem spunta una busta misteriosa, destinata a Serkan, che l’uomo aveva dimenticato di consegnare al futuro sposo. Scopriremo, in seguito, che il contenuto della lettera riguarda una comunicazione urgente inerente ai fondi destinati all’appalto.

Il grande successo italiano

Da quando in Italia è stata trasmessa la prima puntata, Love is in the air ha riscosso un grande successo da parte dei telespettatori. La telenovela affronta diversi argomenti. Uno su tutti: l’amore tra due ragazzi provenienti da realtà estremamente diverse tra loro. Eda, infatti, è una semplice ragazza appartenente a una famiglia molto umile; Serkan, invece, è un ricco architetto, pronto a fare qualsiasi cosa per ottenere ciò che vuole.

Come tutte le più belle ed emozionanti storie d’amore, anche quella tra Eda e Serkan è nata per caso: la ragazza ha perduto l’opportunità di proseguire i suoi studi proprio a causa del ricco architetto. Dopo una serie di vicissitudini, l’uomo decide di aiutare Eda offrendole una borsa di studio internazionale, in cambio di un periodo di tempo durante il quale la donna avrebbe dovuto fingere di essere la sua fidanzata.