Alba Parietti, avete mai visto la sua casa ad Ibiza? Dimora da sogno

Il lavoro ha permesso ad Alba Parietti di viaggiare e, soprattutto, di mettere radici in città diverse acquistando case da sogno. La conduttrice, infatti, possiede diverse abitazioni: una a Milano, una a Roma e una – strepitosa – ad Ibiza, dove si rifugia ogni estate in compagnia degli amici più stretti.

Conduttrice e opinionista, Alba Parietti ha iniziato a farsi conoscere dal mondo dello spettacolo negli anni Ottanta: prima la gavetta presso alcune reti locali e poi il successo arrivato all’inizio degli anni Novanta con Galagol, programma calcistico che la rese popolarissima tra il pubblico da casa. Da quel momento, la carriera di Alba Parietti è stata in continua ascesa arrivando a condurre trasmissioni tv di grande successo come Domenica In, il Festival di Sanremo o Striscia la notizia.

Il successo professionale ha permesso, quindi, alla Parietti di coltivare anche un’altra sua grande passione: quella per l’arredamento. Da sempre amante del bello e del lusso, la conduttrice ha avuto modo di acquistare alcune case in Italia e all’estero che ha deciso di arredare personalmente aggiungendo un tocco di classe che rende ogni abitazione unica ed inimitabile. Una delle sue preferite resta quella di Ibiza, isola dove Alba Parietti ama rifugiarsi ogni estate – e non solo – in compagnia degli amici più stretti.

Alba Parietti, la sua casa a Ibiza fa invidia

Non appena il caldo inizia a prendere il sopravvento in quel di Milano e quando gli impegni professionali glielo permettono, Alba Parietti fa le valigie e vola verso l’isola iberica.

A Ibiza, infatti, la conduttrice ha acquistato una splendida casa dalla vista mozzafiato e l’arredamento che rispecchia appieno il suo gusto personale.

Da alcuni scatti che lei ama postare sui social, si può notare come l’arredamento scelto per la struttura sia molto particolare e assai lussuoso.

Alba, infatti, ha arredato la sua casa di Ibiza con statue, specchi ed elementi decorativi molto particolari che ne rispecchiano appieno l’indole.

Chicca dell’abitazione è il terrazzo, che ha personalizzato con ombrelloni, sdraio e materassi da sole che rendono l’angolo della casa uno dei più piacevoli per la tintarella o l’aperitivo.

Infine, la casa di Ibiza di Alba Parietti si completa con una splendida piscina dove la conduttrice ama organizzare feste private in compagnia degli amici più stretti.

Alba Parietti, la passione per l’arredamento

Come accennato, la conduttrice e opinionista ama arredare le sue proprietà personalmente. Spinta dalla passione per l’arredamento, infatti, arricchisce le sue case con oggetti che la contraddistinguono.

“La mia grande passione è sempre stata (oltre al mio lavoro) ristrutturare ed arredare. Lo faccio seguendo un criterio, dove si trova la casa, il mio gusto personale […] anche quando non le abito, e l’ambito, il palazzo e l’affaccio – ha raccontato lei in un post Instagram – […] Per me arredare, dare forma ai miei pensieri è una forma d’arte e uno sfogo. Mi piace vedere dare forma ai miei pensieri”.