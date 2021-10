Uomini e Donne, Giorgio Manetti confessa: “Ecco perché sono stato cacciato, ora dico la verità”

Perché l’ex cavaliere e compagno di Gemma Galgani, Giorgio Manetti, ha detto addio per sempre a Uomini e Donne? Ecco tutta la verità a distanza di molto tempo.

La storia tra Gemma e Giorgio

Lui è stato, e per certi vero lo è tutt’ora, uno dei grandi protagonisti delle stagioni recenti del programma cult di Canale 5, Uomini e Donne, in particolare del trono over. Nella trasmissione di Maria De Filippi, Giorgio Manetti, ha avuto una relazione con la storica dama torinese Gemma Galgani. Una storia travagliata, ricca di alti e bassi, che ha diviso il pubblico. Ma perché Manetti ha lasciato definitivamente il programma?

Oggi Gemma Galgani è ancora una delle protagoniste di Uomini e Donne, mentre Giorgio Manetti, tornato nella sua Firenze, ha ritrovato l’amore, dimostrando di aver voltato pagina. Tra i due, però, a quanto pare, non corre buon sangue, anzi. In molti avrebbero al tempo scommesso su un trono di Manetti, il quale, però, decise di lasciare il programma non senza polemiche.

L’addio causato da Gianni Sperti

Già qualche mese dopo il suo addio, Giorgio Manetti rilasciò delle sibilline dichiarazioni circa presunte pressioni subite durante la sua permanenza nel programma. Nelle ultime settimane della sua esperienza negli studi Mediaset, l’allora cavaliere manifestò una certa insofferenza, soprattutto verso l’opinionista Gianni Sperti.

Allo stesso tempo, Manetti, a causa della storia d’amore con Gemma Galgani, finì sotto la lente di ingrandimento social e non sempre con commenti lusinghieri. L’ex cavaliere, lasciò intendere che Gemma, in realtà, non fosse interessata al vero amore, quanto piuttosto alla permanenza all’interno del programma.