Nelle scorse puntate, nello studio di Maria De Filippi, sta spiccando Ciprian Aftim, corteggiatore di Andrea Nicole, che tanto piace al pubblico da casa, soprattutto per il suo occhietto azzurro. Conosciamolo meglio.

La nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata alla grande, con tantissime novità e tanti nuovi protagonisti. Quest’anno Maria De Filippi, insieme ai produttori del programma, ha scelto nella rosa dei tronisti la bellissima Andrea Nicole, 29enne milanese che ha incuriosito il pubblico per il suo passato. Nel 2014, infatti, la tronista ha deciso di cambiare sesso e seguire la sua natura.

La stessa Andrea, nelle primissime puntate del dating show di canale 5, presentandosi ai suoi corteggiatori e al pubblico, ha spiegato di aver cambiato sesso perché: “Sono sempre stata una donna”. La giovane tronista ha aperto il suo cuore e raccontato dettagli del suo percorso di cambiamento che all’età di 15 anni ha raccontato alla sua famiglia.

Andrea Nicole è arrivata a Uomini e Donne per cercare l’amore vero e, tra la schiera di corteggiatori, c’è uno che in particolare ha fatto breccia nel suo cuore ed è il bel fisioterapista e personal trainer, Ciprian Aftim. Scopriamo insieme chi è il bel corteggiatore dagli occhi azzurri.

Ciprian Aftim, il bellissimo corteggiatore di Uomini e Donne

Classe 1992, Ciprian Aftim è nato in Romania ma è arrivato in Italia quand’era molto piccolo, insieme alla sua famiglia. Per questo motivo, lo stesso Ciprian ama definirsi ‘romano d’adozione’ perché la Capitale è la città in cui è cresciuto.

Alle pagine del magazine Bedifferent, Aftim ha affidato il racconto dettagliato della sua infanzia e i ricordi del suo arrivo in Italia. Il corteggiatore ha spiegato di essere arrivato nel Bel Paese all’età di undici anni per riunirsi con i suoi genitori che, in cerca di lavoro, erano emigrati.

Ciprian Aftim, quindi, ha iniziato il suo percorso di studi a Roma, iniziato alle scuole medie e concluso con una laurea in Fisioterapia che, ad oggi, lo ha portato ad essere oltre che fisioterapista di professione, anche personal trainer. Favorito da Madre Natura, Ciprian ha iniziato anche la carriera da modello.

Ciprian, vittima di bullismo

Non solo bello e intelligente ma Ciprian Aftim è un ragazzo anche molto sensibile che ha deciso di raccontare a voce alta uno spiacevole episodio del suo passato. Il giovane corteggiatore, tra i preferiti di Andrea Nicole, ha spiegato di essere stato vittima di bullismo ai tempi della scuola a causa del suo sovrappeso.

“Gli altri bambini non mi vedevano di buon occhio, non solo per il mio aspetto, ma anche per via delle mie origini” ha raccontato così quel momento delicato della sua vita.

Oggi, però, Ciprian è uno dei corteggiatori più apprezzati del programma della De Filippi ma molto amato anche dal pubblico da casa. Riuscirà a conquistare, sopra tutti, il cuore di Andrea Nicole? Al momento i due giovani sembrano molto presi l’uno dell’altro.

Cosa ne pensa Aftim della storia passata della tronista? Stando a quanto dichiarato, non è assolutamente interessato a quello che Andrea Nicole ha vissuto nel passato perché è intenzionato a conoscere la donna che è oggi.