Uomini e Donne, anticipazioni 6 ottobre: Maria De Filippi non perdona

Anticipazioni e curiosità sul programma cult di Canale 5, Uomini e Donne, in onda tutti i giorni in daytime. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Cosa sta accadendo a Uomini e Donne

Nel corso degli anni abbiamo visto alcuni finali clamorosi: dai rifiuti dei corteggiatori ad addii. Raramente, però, abbiamo assistito alla cacciata di un tronista e, ancor più raramente, abbiamo assistito all’ira dell’ideatrice e conduttrice Maria De Filippi. La padrona di casa, di norma, seduta sulle scale, osserva e si limita ad intervenire nei momenti più critici. Ma cosa è accaduto?

Ormai da giorni che il nuovo tronista Joele Milan è finito sotto la lente di ingrandimento dei social. Numerose anticipazioni, infatti, avevano confermato dubbi sul giovane protagonista di questa nuova stagione di Uomini e Donne. Prima della messa in onda della primissima puntata, erano già sorti dei problemi per Milan, a seguito delle parole della sua ex compagna. Stavolta, però, il tronista è stato accusato di doppio gioco.

L’intervento di Maria De Filippi

Nel dettaglio, la produzione ha scoperto che Joele Milan ha tramato con la corteggiatrice Ilaria Melis. Il tronista veneto, infatti, le avrebbe chiesto di vedersi lontano dalle telecamere, in modo poi da continuare a poter sedersi in studio per un periodo di tempo più lungo. Per tale fine, avrebbe utilizzato il suo migliore amico; quest’ultimo avrebbe contattato Ilaria.

Maria De Filippi affronterà a muso duro Joele Milan. Le sue intenzioni sono state sordide: il suo fine era, dunque, restare il più lungo possibile sul trono, in barba alla ricerca della sua anima gemella.