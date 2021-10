Il Paradiso delle Signore, anticipazioni mercoledì 6 ottobre: la scioccante scoperta di Adelaide

Come di consueto nel primo pomeriggio di mercoledì 6 ottobre andrà in onda un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, ecco alcune anticipazioni sulle avventure che dovranno affrontare i protagonisti.

In onda dal 2015, Il Paradiso delle Signore è una delle fiction targate Rai 1 più apprezzate del panorama televisivo italiano con all’attivo 6 stagioni per un totale di 557 puntate. Il passaggio dalla prima serata al formato daily avvenuto nel 2018 ha permesso alla serie di consolidarsi e conquistare un’ampia fascia di nuovi telespettatori.

Salvatore e Anna

Salvatore è profondamente innamorato di Anna e deciso a conquistarla. Nonostante ciò la Imbriani non sembra essere interessata e non si sente ancora pronta a riaprire le porte del proprio cuore dopo la morte di Quinto. Nel frattempo però, sembra che anche Massimo Riva sia tornato a tormentarla. Le anticipazioni rivelano che Roberto, desideroso di vedere la sua amica sorridere la spingerà a uscire con il barista e dargli una possibilità.

La scioccante scoperta di Adelaide

Ludovica ha provato in tutti i modi a nascondere la grave situazione in cui versano le sue finanze, a causa delle quali è stata costretta a tornare a vivere a Villa Brancia. Malgrado i suoi tentativi, le anticipazioni svelano che Adelaide scoprirà la verità e si infurierà con la contessina per non averle comunicato la sua situazione economica. La Contessa potrebbe approfittare di questa scoperta per ricattare Ludovica costringendola a rinunciare alla sua relazione con Marcello in cambio di una mano.

Gloria continua a nascondersi

Il ritorno di Ezio a Milano ha messo in difficoltà Gloria, la quale dopo aver scoperto che l’uomo è intenzionato a risposarsi ha deciso di evitarlo a tutti i costi arrivando a chiedere un permesso a Vittorio per assentarsi dal Paradiso. Le anticipazioni svelano che la donna troverà rifugio da zia Ernesta e il suo ruolo da capocommessa verrà assunto, per il momento, da Paola la più esperta tra le Veneri. Come uscirà da questa situazione Gloria?