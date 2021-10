Una Vita, anticipazioni 6 ottobre: il dramma di Servante e Fabiana

Cosa accadrà nella puntata di oggi, 6 ottobre 2021, di Una Vita: le anticipazioni sull’appuntamento pomeridiano con la soap opera spagnola rivelano che Servante e Fabiana riceveranno una brutta notizia.

Una Vita (Acacias 38) è la soap opera spagnola che ha conquistato il cuore del pubblico pomeridiano di Canale 5. In onda dal lunedì al venerdì subito dopo Beautiful, Una Vita racconta le vicende che riguardano alcuni domestici che lavorano presso abbienti famiglie iberiche. Il tutto si svolge nel fantasioso quartiere di Acacias, tra intrighi amorosi e dinamiche più divertenti.

Le ultime puntate di Una Vita hanno puntato l’attenzione sul rapporto tra Camino e Ildefonso: lui ha scoperto che lei è innamorata della pittrice Maite, mentre lei ha dovuto fare i conti con un segreto inconfessabile da parte del marito. L’ex militare, infatti, è impotente a causa di una mutilazione inflittagli in guerra e, conscio delle preferenze sessuali di Camino, ha deciso di convolare a nozze con lei. Il segreto di famiglia, però, non è rimasto tale a causa di Anabel.

Una Vita, brutte sorprese per Servante e Fabiana

Secondo le anticipazioni sulla puntata di oggi, 6 ottobre 2021, di Una Vita, l’attenzione sarà puntata sulla coppia composta da Servante e Fabiana.

I due si sono impegnati al massimo per vincere il concorso per le pensioni, fingendosi una vera famiglia con tanto di figli.

Per loro, dunque, arriverà l’esito del concorso e le notizie per Servante e Fabiana non saranno felici: la coppia, infatti, non si è aggiudicata il premio per il concorso delle pensioni perdendo, così, un bel gruzzoletto.

Eppure, Servante si era impegnato tantissimo per potersi aggiudicare il premio finale: si era convinto che uno dei clienti della locanda fosse il giudice del concorso e aveva deciso di dedicarsi esclusivamente a lui trascurando gli altri presenti.

Solo alla fine, però, scoprirà che colui che pensava fosse il giudice non è altro che un malvivente che ha derubato lui e Fabiana, e che il vero giudice è stato da lui tristemente trascurato.

Una Vita, Velasco avvicina Laura

Le anticipazioni sulla puntata di oggi di Una Vita, inoltre, raccontano che ci sarà un incontro ravvicinato tra Velasco e Laura.

L’avvocato, che ha convinto la ragazza a testimoniare in favore di Genoveva nel processo per la morte di Marcia, avvicinerà nuovamente Laura temendo che abbia potuto tradirli.

In realtà, giorni prima, la domestica è stata fermata da Mendez che l’ha rintracciata per invitarla a cambiare versione al processo proponendole un accordo.

Cosa deciderà di fare Laura? Riuscirà a liberarsi da questa situazione?