Amici 21, disordinati e sporchi: provvedimento disciplinare per la classe | 4 allievi andranno in sfida

Anche quest’anno il talent show Amici sta regalando tantissime emozioni al pubblico e il merito è sicuramente dei giovani che si stanno mettendo alla prova. Tuttavia non mancano dei problemi all’interno della casetta. Ecco cosa sta succedendo.

Provvedimento disciplinare per gli allievi di Amici

Stavolta l’appuntamento pomeridiano con il programma di Maria De Filippi è la domenica, non più il sabato. Nonostante tutto i telespettatori non si perdono neanche una diretta perché sono curiosi di seguire il percorso professionale dei ragazzi all’interno della scuola. Come al solito non mancano dei battibecchi tra i maestri di canto e di ballo per opinioni diverse su ogni singolo allievo. Oltre a seguire le lezioni ed essere costanti nel lavoro, bisogna tener conto anche della buona condotta quando si vive la quotidianità nella casetta, messa a disposizione dalla produzione. Per l’ennesima volta c’è stato lo stesso problema verificatosi in passato: le stanze del residence non sono ordinate e pulite. Nell’ultima edizione i concorrenti avevano avuto delle punizioni per diversi motivi a causa della pulizia. Non a caso tre ragazzi sono finiti in sfida. Stavolta, invece, quattro ne pagheranno le conseguenze. Il provvedimento è stato mostrato nel daytime di ieri, lunedì 4 ottobre. Ecco cosa è stato deciso.

La casetta a soqquadro

Sia cantanti che ballerini sono stati invitati a recarsi nella sala davanti alla televisione e in questo modo la produzione ha fatto vedere loro le immagini della casetta messa a soqquadro. C’erano vestiti sui letti, armadi disordinati, fazzoletti dimenticati per terra con bottigliette d’acqua. In cucina nel lavandino c’erano piatti sporchi da giorni e nessuno ha mai provveduto a sistemare il tutto. All’inizio è stato dato loro del tempo per organizzarsi e rimediare, ma non è servito a nulla. Ragion per cui si è arrivati alla conclusione che due ballerini e due cantanti finiranno e sfida. Alcuni si sono lamentati perché non è giusto, a parer loro, rischiare il banco per colpa di altri. Qualcuno ha proposto di fare i nomi scrivendo su un bigliettino in forma anonima coloro che non contribuiscono a tenere tutto in ordine. Flaza, per esempio, ha ricordato a tutti che hanno una lavagnetta su cui scrivere i turni delle pulizie. Anche questa soluzione non è servita a nulla ed ecco il provvedimento.

Attimi di timore nel gruppo

Chi segue il daytime ricorderà sicuramente che i ragazzi all’inizio si erano detti di tenere pulita la casa, però subito dopo ha trionfato il caos. Per il momento non ci sono ancora i nomi di coloro da mandare in sfida. Maria De Filippi, però, ha mostrato i possibili sfidanti. Non sono mancati commenti di qualcuno che teme di finire in sfida con uno di loro.

