Fan preoccupati per la salute di Ignazio Moser: “Sto cercando di capire cosa sia”

Ignazio Moser è uno dei ragazzi del mondo dello spettacolo più affascinanti e amati. Di recente ha fatto delle dichiarazioni che hanno allarmato coloro che lo seguono fin dai suoi primi esordi nel piccolo schermo. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Problemi di salute per Ignazio Moser

Ignazio Moser è il figlio di Francesco Moser e si è messo alla prova davanti alle telecamere della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Ha condiviso questa esperienza con Giulia De Lellis, Luca Onestini, Ivana mrazova e Cecilia Rodriguez. Quest’ultima era fidanzata con Francesco Monte che non ha esitato a lasciare per poter gettare le basi di una nuova relazione con Ignazio. Nessuno avrebbe mai scommesso sulla loro reazione, ma attualmente tanti si sono ricreduti. A L’Isola dei famosi Ilary Blasi ha dato la possibilità al ragazzo di fare la proposta di matrimonio alla sorella di Belen, ma non ha colto l’occasione al volo perché lo farà un giorno lontano dai riflettori. Sono una coppia molto amata e per questo sono entrati nel cuore degli italiani. Non a caso in tanti sono preoccupati per lui a causa dei suoi problemi di salute.

“Spero non sia niente di preoccupante”

“Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia ormai da parecchi giorni. Sto cercando di capire cosa sia e come curarmi . Spero non sia niente di preoccupante, ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati”, ecco cosa ha scritto Ignazio sul suo profilo social. Probabilmente il suo fisico avrà risentito dell’esperienza sull’isola. In effetti diversi vip che hanno partecipato al reality della sopravvivenza hanno avuto dei problemi una volta rientrati a casa: i segni lasciati dalle punture degli insetti, problemi di digestione, dolori muscolari e altro ancora. Come se non bastasse i naufraghi devono sottoporsi anche a delle prove fisiche molto difficili, ma Ignazio è sempre stato in grado di affrontarle con grinta. Ha anche accettato di farsi tagliare i capelli per garantire del cibo al gruppo. Come gli altri potrebbe averne risentito, ma per il momento ai tratta solo di un’ipotesi. Non sarà facile per lui affrontare la situazione per niente chiara per ora, fatto sta che potrà contare sul sostegno della famiglia e di Cecilia.

Leggi anche -> Cecilia Rodriguez ed Ignazio vita stravolta: la coppia è pronta

Una famiglia…allargata

Essendo una coppia stabile, Cecilia e Ignazio potrebbero presto dare una svolta alla loro vita. Per ora non si parla né di matrimonio né di figli. Tuttavia Cecilia è impazzita di gioia quando ha preso tra le braccia Luna Marie. L’amore da donare è immenso al punto tale da accogliere nella sua vita Ercolino, un simpaticissimo cagnolino che tra compagnia alla coppia e all’altra piccola a quattro zampe di casa Aspirina.

Leggi anche -> Belén Rodriguez, dopo Tu Si Que Vales un nuovo progetto in tv