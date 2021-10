Miriam Leone, drastico cambio look: ecco come si è mostrata ai fan la bellissima attrice

L’ex reginetta di bellezza Miriam Leone cambia look e divide il mondo del web: ecco come ha cambiato la sua immagine.

Attrice, conduttrice televisiva, vincitrice nel 2008 della 69ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia e protagonista, sin dai primi anni successivi alla vittoria, di film, fiction e programmi televisivi: stiamo parlando di Miriam Leone. Già apprezzata agli inizi della sua carriera, da quest’anno i suoi fan si sono moltiplicati. Il motivo? Eva Kant: icona di stile e femminilità del mondo del fumetto italiano. È l’ex reginetta, infatti, a dare il volto alla celebre ladra professionista, compagna di Diabolik, grazie alla sua interpretazione nell’omonimo film diretto dai Manetti Bros, in uscita il 16 dicembre 2021. Un ruolo che ha contribuito ad accrescere la popolarità dell’attrice, di cui ormai viene seguito anche il più piccolo aggiornamento, com’è successo per il suo ultimo cambio look…

Nuovo look per Miriam Leone

L’attrice siciliana, seguitissima sui social network (solo su Instagram conta più di 1 milione di follower), ha scatenato il caos con le ultime foto pubblicate sul suo profilo. Negli scatti incriminati, Miriam Leone sfoggia un elegante look total black, dal tailleur alle scarpe, tra riflettori e sbrilluccichii vari. Fin qui tutto bene, se non fosse per un particolare: i capelli. L’ex Miss Italia ha detto addio al suo iconico rosso per passare a un intenso biondo. I fan non potevano che andare in delirio e subito si sono divisi tra chi ha approvato la nuova immagine di Miriam Leone e chi, invece, non vede l’ora che torni com’era prima. Riusciranno a convincerla?

Il nuovo film con Stefano Accorsi

Nel frattempo, c’è anche altro a tenere i fan col fiato sospeso. Oltre all’attesissima uscita di Diabolik, infatti, Miriam Leone sarà presto sul grande schermo insieme a Stefano Accorsi per Marilyn ha gli occhi neri, una commedia sentimentale diretta da Simone Godano. La data di uscita al cinema è prevista per il 14 ottobre 2021 e la protagonista stessa non sta più nella pelle. Sempre sul suo profilo Instagram, ha pubblicato il poster ufficiale del film scrivendo: “Vi presento Diego e Clara … opposti che faranno un viaggio alla scoperta del sè, dell’altro da sè e del liberare se stessi accettandosi davvero per come si è… che poi è il primo passo per migliorarsi, amare e amarsi…prendersi per mano con pregi e difetti e percorrere un viaggio insieme … voi siete pronti a questo viaggio ???”

Gli ultimi lavori di Miriam Leone

Per Miriam Leone e Stefano Accorsi non si tratta del primo lavoro insieme. I due attori, infatti, sono stati fianco a fianco sul set della trilogia inaugurata da 1992, serie televisiva creata da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo. Per l’attrice siciliana si è trattato di un grande successo, seguito da altri riconoscimenti nello stesso periodo. L’ex Miss Italia, infatti, si è aggiudicata il Premio Afrodite come migliore attrice protagonista e il Nastro d’argento come migliore attrice in un film commedia per la sua interpretazione di Anna in L’amore a domicilio, film del 2019 diretto da Emiliano Corapi. Un talento innegabile!