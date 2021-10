Gaia Zorzi: età, vita privata, ex compagno e carriera della sorella di Tommaso

Gaia Zorzi ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico italiano quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5 per incontrare il fratello Tommaso Zorzi. Da allora è seguitissima sui social, in quanto ha una pagina Instagram che vanta di tantissimi follower. Ecco alcune informazioni interessanti sul suo conto.

La carriera di Gaia Zorzi

Gaia Zorzi è nata a Milano il 27 febbraio 1998 e ha i capelli biondi e gli occhi azzurri, l’esatto opposto del fratello Tommaso. Dopo aver frequentato le scuole superiori nel capoluogo lombardo, si è trasferita in Olanda per frequentare l’Università. Una volta tornata in Italia (spesso soggiorna anche a Bruxelles), si è dedicata al settore umanitario. Ha lavorato come giornalista ed editrice di Torcha, un canale di informazioni che si basa molto su Instagram. In precedenza ha scritto articoli anche per l’Amnesty International. Da settembre 2001 conduce il programma Gf Vip Party con Giulia Salemi. Le due hanno il compito di commentare le vicende della casa dell’attuale edizione del reality. In base a ciò che pubblica sul suo profilo social, si può dedurre che ama viaggiare, stare in compagnia degli animali e preferisce l’estate alle altre stagioni.

La vita privata

Per quanto riguarda la vita privata Gaia ha fatto coming out dicendo di essere bisessuale. Tommaso l’ha scoperto leggendo un suo post su Twitter, dunque ha ironizzato sulla faccenda con i propri fan. E’ stata fidanzata in passato con un bellissimo ragazzo di nome Vicotr Gerberding che probabilmente ha conosciuto durante la sua permanenza all’estero per motivi di studio. Adesso è single, in quanto ha dichiarato di avere un debole per Victoria De Angelis dei Maneskin. Ha ammesso che non ha il coraggio di contattarla.

Leggi anche -> Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi durissimo su Amedeo Goria: “Andrebbe curato”

Curiosità su Gaia

I telespettatori ricorderanno senza dubbio il motivo dell’ingresso nella casa di Gaia. In poche parole non ha gradito assistere alle lacrime del fratello in seguito a una discussione avuta con Giulia. Non ha esitato a difenderlo a spada tratta, dimostrando così di avere un legame molto forte. Alla fine tutto si è risolto nel migliore dei modi, anche perché le due giovani adesso stanno conducendo insieme il programma. Gaia, inoltre, ha partecipato a Cortesie con gli ospiti, programma di Real Time, con Tommaso. Ci sono tre giudici che devono dare dei giudizi a un pranzo o una cena di due coppie che aprono le porte di casa loro alle telecamere. In quell’occasione i telespettatori hanno notato la loro intesa fatta di sorrisi e sguardi complici.

Leggi anche -> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini amicizia finita dopo il Grande Fratello Vip? Cosa succede tra i due