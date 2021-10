Maxi-operazione anti droga: sventati gruppi criminali dediti a spaccio e coltivazione

Una maxi-operazione anti droga è stata condotta in Puglia questa mattina dai militari dell’Arma, coordinati dalla procura della Repubblica di Foggia. Decine di perquisizioni ed interventi mirati hanno permesso di sventare gruppi criminali che erano dediti allo spaccio e alla coltivazione di sostanze stupefacenti. Alcune misure cautelari – almeno 15 – sono state disposte nei confronti delle persone coinvolte.

Una operazione anti-droga denominata “Green Power”, condotta tra stanotte e questa mattina da oltre un centinaio di militari dell’Arma (squadrone eliportato carabinieri cacciatori, Nucleo cinofili e Nucleo elicotteri), coordinati dalla procura della Repubblica di Foggia, ha permesso di bloccare le attività illecite di diversi gruppi criminali che operavano nel territorio. Le organizzazioni erano dedite allo spaccio e alla coltivazione di sostanze stupefacenti. Gli interventi mirati hanno riguardato diverse persone: decine di perquisizioni nelle abitazioni di queste ultime sono culminate con il sequestro della merce.

Le misure cautelari disposte dal gip del Tribunale di Foggia sono state almeno quindici. Le persone in questione si ritiene che siano i gestori del traffico di sostanze stupefacenti nei territori della provincia di Barletta, Andria e Trani. Le operazioni anti-droga sono infatti ancora in corso ed il bilancio potrebbe essere destinato ad aumentare. In carcere anche un trentunenne già noto alle forze dell’ordine, il quale è accusato a vario titolo di associazione di stampo mafioso, furto aggravato, riciclaggio, associazione finalizzata al traffico di droga e porto di armi.