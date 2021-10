Napoli, rapina al ristorante: banditi puntano fucili contro bambini. Borrelli: “Tolleranza zero” [VIDEO]

Napoli, rapina shock al ristorante: due banditi fanno irruzione nel locale e puntano i fucili contro i bambini seduti al tavolo. Il consigliere regionale Borrelli: “Tolleranza zero contro questi mostri”.

Rapina shock in quel di Napoli. Secondo quanto viene riportato, due malviventi hanno fatto irruzione nella pizzeria “Un posto al sole” di Casavatore nella serata di sabato scorso, 9 ottobre. Entrambi i criminali, armati di kalashnikov e fucile a pompa, avrebbero messo a segno un colpo – che si è poi rivelato di un bottino apri a un bracciale d’oro e 4 orologi, tra cui un Rolex e un Tudor – degno di un film: con minacce e prontezza, non hanno infatti esitato a puntare le armi contro i bambini presenti nel locale, mentre cenavano con la loro famiglia.

Borrelli: “Tolleranza zero contro questi mostri”

A riprendere tutta la scena sono state le telecamere di sorveglianza del ristorante di Casavatore, teatro lo scorso sabato di una rapina shock. A diffondere poi le immagini sono stati Internapoli e Nanotv, con il successivo rilancio da parte del consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli. Come è possibile vedere dai fotogrammi del video, per mettere a segno la rapina i due malviventi sono entrati nel locale con i fucili spianati.

Dopo aver minacciato le famiglie con bambini sedute al tavolo puntandogli le armi addosso, nel video si vede anche un anziano strattonato e fatto inginocchiare a terra. L’uomo viene costretto a sfilarsi l’orologio e a consegnarlo a uno dei due rapinatori, con l’altro bandito che invece punta il fucile sul collo di un altro cliente del ristorante, seduto vicino alcuni bambini. Con i camerieri sotto shock e con le mani alzate, i rapinatori si spostano poi nella sala accanto, sempre imbracciando le armi.

“Una vicenda davvero inquietante. Come è possibile vedere dalle immagini, i due criminali non si sono fatti scrupolo di puntare le armi nei confronti delle famiglie presenti con bambini al seguito seduti a tavola per cenare. Senza porsi neanche per un attimo il problema di poter scatenare l’inferno nei confronti delle famiglie inermi hanno continuato ad agire con un fucile e un mitragliatore puntati sui presenti”, racconta Borrelli a commento del fatto.

E conclude, poi, il consigliere regionale: “Un episodio gravissimo sul quale le forze dell’ordine devono fare luce al più presto assicurando questi delinquenti alla galera. Oramai la violenza nel napoletano è fuori controllo e i rischi di trovarsi coinvolti in una sparatoria sono diventati inaccettabili. È giunto il momento di mettere in campo tutte le risorse possibili per fronteggiare la criminalità in città e in provincia. Tolleranza zero contro questi mostri”.