Agguato a Buccinasco: è giallo sulle ragioni del delitto di Paolo Salvaggio

Paolo Salvaggio è morto ucciso dopo una sparatoria a Buccinasco. L’uomo, 60 anni, narcotrafficante, era malato di cancro, a uno stadio terminale

È morto ieri a Buccinasco (Milano), raggiunto da diversi colpi di proiettile, Paolo Salvaggio, 60 anni, narcotrafficante. Attorno all’uomo una ventina di persone che attendono i soccorsi che giungono ma non possono far nulla per salvare la vita dell’uomo. L’uomo, infatti, spirerà un’ora dopo all’Humanitas, a Rozzano.

Gli inquirenti, come riporta Il Corriere della Sera, stanno indagando sull’accaduto, e per ora procedono con cautela sulle piste da intraprendere. Per ora, il focus è sulla scena del delitto e su un particolare: Salvaggio aveva un cancro in stadio terminale, e avrebbe perso la vita comunque in poche settimane.

Quale può essere la molla che ha spinto sicari e mandanti ad agire in modo così plateale senza aspettare che passasse tempo? Un indizio che fa ipotizzare una vendetta.

La carriera criminale di Salvaggio inizia a 17 anni, con il delitto del buttafuori Nereo De Pol, all’epoca 47enne, che l’uomo uccise a colpi di pistola nel 1978. Salvaggio viene rinchiuso nel carcere minorile Beccaria ma evade ed entra a far parte della malavita mettendo a segno rapine. Poi approda al mondo della droga. Nel 1987 scampa a una sparatoria occorsa in via Meda, in cui muore l’amico Eugenio Vanadia, ma lui resta incolume. Si verrà a sapere che il mandante era Leonardo Triglione di Rozzano a causa di una donna contesa.

Tale donna è colei con cui Salvaggio viveva attualmente. Salvaggio era ai domiciliari dal 2018 proprio a causa dei suoi problemi di salute. L’uomo aveva trafficato stupefacenti con i nomi più noti della malavita milanese ed estera, con personaggi slavi e serbi.

Salvaggio, detto “Dum Dum”, era stato coinvolto anche in un’altra inchiesta per omicidio, quella di un uomo di Palermo scomparso in modo misterioso e di cui furono ritrovati solo i resti. Le accuse però caddero al processo.

Intanto l’inchiesta procede, con gli inquirenti che hanno sequestrato le immagini delle telecamere di video sorveglianza e che sono sulle tracce degli assassini.