Sfruttamento della prostituzione: sequestro dei beni per sei indagati

La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per quasi 800mila euro a sei indagati per sfruttamento della prostituzione e riciclaggio

Sequestro per un totale di 780mila euro ai danni di sei persone accusate di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e falso ideologico e materiale. L’esecuzione è stata emessa dal tribunale di La Spezia che ha disposto per gli accusati del sequestro dei beni immobili e finanziari.

Gli investigatori della Guardia di Finanza che lavoravano al caso dal 2019 hanno seguito il flusso anomalo di denaro, insospettiti dall’enorme attità sviluppata su carte di pagamento postepay, intestate a domiciliati su tutto il territorio nazionale ma poi rivelatesi in uso effettivo agli indagati. Carte che servivano per i pagamenti della prostituzione da cui ricevevano lauti guadagni per l’organizzazione criminale.

Le donne utilizzate per gli affari effettuavano le ricariche sulle carte per ottenere la pubblicazione su noti siti di incontri personali, di annunci accuratamente confezionati e gestiti a cura dell’organizzazione, che impiegava le somme accreditate sulle carte in parte per sostenere le spese di pubblicazione e in parte per effettuare investimenti in cripotovalute.