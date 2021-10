13enne ripresa durante rapporti sessuali: i video condivisi in rete

Una ragazzina di 13 anni veniva ripresa a sua insaputa durante rapporti sessuali e i video venivano postati in rete, commentati e condivisi.



La sezione di Pg della polizia di stato della procura per i Minorenni di Palermo, ha eseguito cinque misure cautelari nei confronti di quattro ragazzi e di un maggiorenne dopo le indagini coordinate dal procuratore Claudia Caramanna, dal pm Francesco Grassi del procuratore aggiunto Laura Vaccaro e dal pm Luisa Bettiol.

Le indagini

Le indagini sono scattate a seguito della denuncia da parte dei genitori della ragazza, su un video pedopornografico riguardante la figlia, che girava in rete. Gli agenti della polizia hanno ricostruito i fatti e hanno scoperto che, la ragazzina voleva far parte di una comitiva di giovani, ma che questi le avrebbero chiesto in cambio prestazioni sessuali, anche di gruppo. Gli incontri venivano ripresi e commentati in chat.

È stato possibile ricostruire la vicenda in modo completo, grazie anche al sequestro dei cellulari e all’analisi eseguita dal consulente della procura. Il gruppo di ragazzi indagati avevano un comportamento particolarmente spavaldo. Secondo il contenuto degli smartphone, è emerso che i video a cui ha partecipato la minore sono diversi, filmati dove la ragazza è stata ripresa a sua insaputa. Materiale finito poi in rete con scambi e commenti denigratori nei confronti della giovane da parte degli indagati