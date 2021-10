Alloggi vietati ai carabinieri senza Green Pass. La protesta del sindacato

Il Comando Generale dell’Arma equipara gli alloggi al posto di lavoro. I carabinieri sprovvisti devono lasciarli entro la mezzanotte di oggi

I carabinieri che usufruiscono degli alloggi dell’Arma ma sono sprovvisti di Green Pass dovranno lasciare le camere entro la mezzanotte di oggi. Un provvedimento che potrebbe essere presto esteso a tutte le forze dell’ordine e militari del nostro Paese, per effetto di una circolare dello Stato Maggiore dell’Esercito. “L’Arma dei carabinieri ha dato ordine a tutti i militari alloggiati nelle caserme di uscire dalle camerette se non sono in possesso dal Green pass da questa mezzanotte” annuncia il Nuovo sindacato dei carabinieri sulla propria pagina Facebook.

Infatti una circolare del Comando Generale stabilisce che l’obbligo del Green Pass si applica anche al “personale fruitore di Alloggi di Servizio Collettivi o accasermato/assegnatario di posti letto negli alloggiamenti di Reparto (inclusi quelli in ferma volontaria e gli allievi degli istituti di istruzione), concessi per ragioni di servizio”. In pratica, i posti letto all’interno delle caserme sono equiparati ai posti di lavoro. Per potervi accedere ora è necessaria la carta verde.

“Nessun decreto ha mai imposto una azione del genere che non ha precedenti nella storia dell’Arma“, afferma il sindacato che annuncia l’intenzione di “intervenire in ogni luogo per difendere i propri colleghi cacciati in mezzo alla notte a cercarsi mezzi di fortuna per passarla in maniera dignitosa. Non avremmo mai pensato di vivere una situazione del genere – conclude la nota -. Chiederemo al presidente Draghi se era questa la sua intenzione quando ha emanato il decreto che regolerà il mondo del lavoro”