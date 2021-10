Bollettino coronavirus 16 ottobre, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 16 ottobre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Il bollettino di oggi, 16 ottobre. L’aggiornamento completo dopo le 17.

Le Regioni

240 nuovi casi in Emilia-Romagna, in calo ricoveri e due decessi

Sono 240 – in totale 427.626 dall’inizio dell’epidemia – i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna su 29.351 tamponi eseguiti nelle ultime ventiquattro ore. Dei nuovi contagiati 76 sono asintomatici individuati grazie alle attività di tracciamento e screening: sul territorio in testa, la provincia di Bologna con 67 nuovi casi seguita da Ravenna (53), Reggio Emilia (24), Parma e Modena (21 entrambe), Rimini (17), Forlì (12), Ferrara (9), Cesena (8), Piacenza (6) e il Circondario Imolese (2). In calo di 2 unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva che ora sono 33 mentre sono 17 in meno, a quota 293 quelli negli altri reparti Covid. Da ieri si registrano due decessi: quello di una donna di 89 anni in provincia di Parma e quello di un uomo di 88 anni nel Cesenate. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i morti in regione sono stati 13.530. Le persone complessivamente guarite, sono 522 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 399.355 mentre i casi attivi, cioè i malati effettivi, calano di 284 unità a quota 14.741: di questi le persone in isolamento a casa sono complessivamente 14.415 (-265), il 97,8% del totale. Sul fronte della campagna vaccinale, nel primo pomeriggio erano state somministrate complessivamente 6.678.528 dosi; sul totale, sono 3.397.283 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Lazio, 222 contagi e 5 decessi

“Oggi nel Lazio, su 15.816 tamponi molecolari e 22.659 tamponi antigenici per un totale di 38.475 tamponi, si registrano 222 nuovi casi positivi (-126), in calo rispetto a sabato scorso 9 ottobre (-8); 5 i decessi (-2), 298 i ricoverati (+4), 50 le terapie intensive ( = ) e 249 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 0,5%. I casi a Roma città sono a quota 81″. Lo riferisce l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine della videoconferenza della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.Il report nel dettaglio. Asl Roma 1: 28 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto: si registrano 0 decessi; Asl Roma 2: 28 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso. Asl Roma 3: 25 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso. Asl Roma 4: 10 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decesso. Asl Roma 5: 18 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso. Asl Roma 6: 35 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi.Nelle province si registrano 78 nuovi casi. Asl di Frosinone: si registrano 17 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi. Asl di Latina: si registrano 35 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 2 decessi. Asl di Rieti: si registrano 9 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi. Asl di Viterbo: si registrano 17 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi.

Nessun morto in Toscana nelle 24 ore

Nessun morto per Covid nelle ultime 24 ore in Toscana secondo il report giornaliero della Regione. Non succedeva da molte settimane e il totale dei deceduti resta fermo a 7.225 vittime dall’inizio della pandemia. Cresce il numero dei tamponi effettuati, con 8.575 molecolari e 23.439 test antigenici rapidi. I nuovi casi delle 24 ore sono stati 212 con età media di 48 anni e portano il totale dei positivi registrati finora a 285.641 (+0,1% sul totale del giorno precedente). I guariti sono stati 336 nelle 24 ore (guarigioni considerate per il tampone negativo) e crescono in percentuale uguale dello 0,1% raggiungendo quota 273.062. Gli attualmente positivi sono oggi 5.354 (-2,3% su ieri, tendenza che si mantiene sempre in discesa). Tra loro i ricoverati sono 215 (-1 persona su ieri il saldo giornaliero, pari al -0,5%) di cui 21 in terapia intensiva (-1 persona pari al -4,5%). Ci sono altre 5.139 persone positive in isolamento a casa con “sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi” (-123 persone su ieri, pari al -2,3%). Inoltre ci sono 12.952 persone in quarantena domiciliare (+65 persone, dato in rialzo su ieri del +0,5%), anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate e vengono monitorate dalle Asl.

In Sardegna 22 nuovi casi e nessun decesso

In Sardegna si registrano oggi 22 ulteriori casi confermati di positività al Covid sulla base di 1962 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2454 test. Lo rende noto l’Ufficio stampa della Regione Sardegna.I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (1 in più rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 53 (23 in meno rispetto a ieri). Sono 1517 i casi di isolamento domiciliare (9 in meno rispetto a ieri). Non si registrano decessi.

