Corteo No Green Pass a Milano: salta la trattativa con la polizia, in piazza senza autorizzazione

Manifestazione No Green Pass a Milano: salta la trattativa con la polizia, in piazza senza autorizzazione. Respinto il “ricatto” dei promotori: “Revocate i Daspo e concordiamo il percorso del corteo”.

A una settimana dal corteo non autorizzato No Green Pass (e a poche ore dall’apertura dei seggi elettorali capitolini), culminato con l’assalto alla sede della Cigl, nella giornata di oggi è prevista a Roma una manifestazione unitaria dei sindacati. Con partenza dall’Aquilino, il corteo si muoverà fino a piazza San Giovanni, luogo simbolo delle grandi proteste. A guidare la manifestazione lo slogan “Mai più fascismi”, in riferimento a quanto accaduto la scorsa settimana. L’obiettivo, infatti, è quello di radunare le forze “sane” del Paese evitando che si insidino esponenti di Forza Nuova e attivisti no-vax – tant’è che il Viminale, stavolta, corre ai ripari e mette in atto un piano anti-infiltrati.

Al tempo stesso, però, anche Milano scenderà in piazza. E ancora una volta (la tredicesima, per la precisione) i No Green Pass torneranno a protestare per le strade milanesi – questa volta, però, senza autorizzazione.

A Milano si manifesta senza autorizzazione

Dopo il venerdì nero di ieri – che non si è poi rivelato così rovente – oggi i No Green Pass tornano in piazza in quel di Milano. Con l’entrata in vigore dell’obbligo di certificazione verde anche a lavoro, le proteste si svolgeranno però senza autorizzazione. Saltata, infatti, la trattativa tra la Questura e gli organizzatori della protesta. Come viene riportato dalle fonti, infatti, gli organizzatori della manifestazione avrebbero chiesto di annullare i Daspo emessi dalla Questura, in cambio della variazione del percorso del corteo chiesta dalle forze di polizia. Una richiesta che è parsa come un ricatto, e che per questo ha ricevuto il secco “no” dalla Questura.

Secondo quanto si apprende, l’intenzione dei manifestanti era quella di passare davanti al comando dei carabinieri, fino sotto la redazione del Corriere e della Rai – al grido di “giornalisti terroristi”. La ichiesta di preavviso è stata tuttavia ritirata a seguito della trattativa saltata, e quella di oggi, dunque, sarà a tutti gli effetti una manifestazione non autorizzata.

Pare non prospettarsi, tuttavia, un clima infuocato – quantomeno non allo stesso livello di quello che, invece, si respira a Roma. Eppure, sebbene a Milano si preannunci meno tensione, si tratterà comunque di una protesta “senza veri organizzatori e senza una leadership riconosciuta“. Cosa che, secondo quanto viene riportato dal Corriere della Sera, “rimane il problema principale nella gestione dell’ordine pubblico, perché anche nell’ipotesi di trovare un accordo con i promotori, il timore di prefetto e questore è di non avere poi all’atto pratico a che fare con persone in grado di garantire l’ordine o quantomeno una logica nello svolgimento dell’iniziativa. Per questo anche oggi sono attese migliaia di persone e si temono derive violente del corteo”.