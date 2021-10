Manifestazione dei sindacati a Roma: “Mai più fascismi”. Oltre 10 mila persone

Ad una settimana dal corteo non autorizzato di No Green Pass, culminato con l’assalto alla sede della Cigl, quest’oggi è prevista a Roma una manifestazione unitaria dei sindacati. Si partirà dall’Aquilino e si arriverà a piazza San Giovanni, luogo simbolo delle grandi proteste. “Mai più fascismi”, questo lo slogan. L’obiettivo è radunare le forze “sane” del Paese ed evitare che si insidino esponenti di Forza Nuova e attivisti no-vax. Attesi, tra gli altri, il segretario del Pd Enrico Letta e il leader del M5s, Giuseppe Conte.

Una Roma “blindata” quest’oggi in occasione della manifestazione indetta dai sindacati, dal nome “Mai più fascismi” che si svolgerà a neanche una settimana di distanza dal corteo No Green Pass culminato con l’assalto alla sede della Cgil. Al sindacato vittima dell’invasione si sono aggiunti anche Cisl e Uil. “È stato un attacco a tutto il sindacato confederale italiano, al mondo del lavoro e alla nostra democrazia”, hanno detto i segretari generali delle tre Confederazioni sindacali, i quali adesso chiedono “che le organizzazioni neofasciste e neonaziste siano messe nelle condizioni di non nuocere sciogliendole per legge”. Da qui la decisione di unirsi per protestare in modo pacifico. L’invito a mobilitarsi è stato indirizzato a tutti i cittadini.

Leggi anche -> Ma non è che alla fine Ita è stata creata per licenziare i lavoratori Alitalia?

La manifestazione partirà già questa mattina a piazza dell’Esquilino, a Santa Maria Maggiore, e si arriverà a piazza San Giovanni, un luogo simbolo delle grandi proteste. Le stime prevedono che ci siano 10 mila persone alla partenza e che, al termine, possano essere addirittura 50 mila. Il rischio, tuttavia, è che anche in questa occasione ci siano infiltrati provenienti dall’estrema destra o in generale attivisti No Green Pass. Da qui la massima allerta delle forze dell’ordine. I controlli sono previsti anche negli aeroporti, ai caselli e alle stazioni ferroviarie, dato che si preannunciano arrivi da ogni parte d’Italia. Oltre 800 pullman erano in arrivo nella notte. Occhi puntati, infine, anche sul match Lazio-Inter: le due tifoserie, gemellate, presentano ultras di ambienti forzisti.