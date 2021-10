Paga una prostituta usando la carta di credito della madre: denunciato

È accaduto in provincia di Reggio Emilia, denunciato un uomo di 50 anni per uso indebito della carta

Un uomo di 50 anni ha pagato una prostituta usando la carta di credito della madre anziana. L’uomo ha anche accompagnato la donna dai carabinieri per denunciare l’uso indebito della carta ma è finito a sua volta denunciato dai militari di San Polo d’Enza (Reggio Emilia), per il suddetto reato.

I carabinieri sono riusciti a scoprire che era stato lui a usare indebitamente la carta durante l’inchiesta condotta nei confronti di una prostituta brasiliana di 34 anni di Parma.

La prostituta ha usato le credenziali della carta usata dal 50enne per pagarla, per comprare, in buona fede, ignara che la carta appartenesse alla madre dell’uomo, alcune Gift Card per acquistare su Amazon alimenti, scarpe, occhiali da sole, smartphone ecc. per un ammontare di 700 euro.

Forse l’uomo credeva che la denuncia della madre fosse una pura formalità, e invece lo hanno convocato in caserma, dai carabinieri di San Polo d’Enz, dove lo hanno a sua volta denunciato per aver usato indebitamente la carta della madre, con l’aggravante della continuazione del reato.