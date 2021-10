Stupra una donna con problemi psichici, condannato 84enne

Un uomo di 84 anni è finito in prigione per aver violentato, nel 2015, una donna con problemi psichici.

Un uomo di 84 anni, che vive a Cisterna di Latina, è finito in prigione per scontare una condanna per stupro a 4 anni e l’interdizione per 5 anni dai pubblici uffici. La sentenza è arrivata dalla Corte d’Appello di Roma, ragion per cui la polizia lo ha rintracciato e portato in carcere a Vasto.

All’uomo sono contestati i reati di lesioni pluriaggravate e stupro ai danni di una donna con problemi psichici, con recidiva.

I poliziotti hanno condotto una serie di indagini al termine delle quali hanno individuato l’84enne come autore della violenza. Lo stupro è occorso nel 2015 in un bar di Cisterna di Latina.