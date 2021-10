La casa che aveva comprato è diversa dalle foto: 84enne ammazza l’agente immobiliare, poi si suicida

Choc in Virginia, dove l’84enne Albert Baglione ha dapprima ucciso l’agente immobiliare Sarem Arn-Oelschlegel, 41 anni, poi si è tolto la vita

Dramma in Virginia, dove un anziano di 84 anni, Albert Baglione, ha assassinato l’agente immobiliare Soren Arn-Oelschlegel, 41 anni, colpevole di avergli venduto una casa che, a suo dire, non corrispondeva alla descrizione fatta sul sito web dell’agenzia. L’uomo, dopo aver ucciso il 41enne si è sparato.

È accaduto ieri sera a Portsmouth. Prima di uccidersi, l’84enne ha chiamato la polizia e ha confessato di aver ucciso l’agente immobiliare. Quando sono sopraggiunti i poliziotti, l’uomo si è rinchiuso in una stanza e si è ucciso.

Da quanto è emerso, l’uomo viveva in Alabama e aveva acquistato una casa a scatola chiusa guardando le foto sul sito web dell’agenzia immobiliare per cui lavorava Arn-Oelschegel. Ma quando l’ha vista dal vivo, la casa, a sua detta, non corrispondeva a quanto pattuito, il che ha fatto scattare in lui una tale rabbia da spingerlo a compiere l’omicidio-suicidio.

L’agente immobiliare ucciso, Soren Arn-Oelschegel, era un volontario del gruppo LGBTQ Hampton Roads Pride. L’organizzazione ha espresso tutto il suo cordoglio per la morte dell’uomo sui social:«Il nostro amore e sostegno va alla famiglia e agli amici di Soren per questa perdita devastante. Il suo spirito gentile e generoso ci ha lasciato troppo presto», hanno scritto. Giovedì sera a Norfolk si terrà una fiaccolata in onore del 41enne.