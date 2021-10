Meteorite precipita nel letto di una donna pensionata che resta sotto choc

Una roccia che pesa all’incirca 2kg è precipitata nel letto di una pensionata canadese nella Columbia britannica. Ecco cos’è successo

Un meteorite di circa 2 kg è precipitato in piena notte nel letto di una pensionata che stava tranquillamente dormendo, svegliandola di soprassalto. La roccia ha sfondato il tetto della casa finendo nel letto della donna. È sotto choc Ruth Hamilton, come riporta il New York Times, per quanto avvenuto. La donna abita nella Columbia britannica, in Canada.

Fortunatamente la donna è rimasta illesa, dopo aver di certo vissuto un’esperienza tra le più improbabili da vivere. Quella notte, prima dello schianto del meteorite a casa della signora, c’erano state alcune segnalazioni in merito a rumori e scie non comuni nel cielo di Golden, sita a est di Vancouver.

I soccorritori, in prima battuta, avevano ipotizzato che l’incidente fosse causato da alcuni lavori stradali nei pressi di quell’abitazione. Da una serie di accertamenti, però, si è scoperto che il cantiere non stava operando e quindi non si era verificata nessuna esplosione.

Poi la conferma del ricercatore dell’Università dell’Ontario, Peter Brown, che ha appurato che fosse un meteorite che veniva da un asteroide. La probabilità che finisse nel letto di una persona erano di una su 100 miliardi. Eppure, è successo, per fortuna senza conseguenze.