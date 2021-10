17 missionari Usa rapiti ad Haiti, tra loro 3 bambini

La notizia è stata riportata dal New York Times che attraverso la testimonianza di alcune fonti locali ha confermato il rapimento ad Haiti di 17 missionari americani

Diciassette missionari americani rapiti ad Haiti. La notizia è stata fornita da alcune fonti di sicurezza locali che hanno parlato di un rapimento portata avanti da una banda criminale del luogo

Tra i missionari rapiti anche tre bambini

C’erano anche tre bambini nel gruppo di cui adesso non si hanno più notizie, composto da alcuni missionari Usa accompagnati dai loro familiari. Per il momento, sembra non sia stato chiesto alcun riscatto. Un episodio grave e sul quale la diplomazia americana si è già messa in moto, che testimonia quanto sia grande il problema di sicurezza pubblica con cui si scontra Haiti, città che si trova nei paesi caraibici. I rapimenti sono una pratica molto comune per la criminalità del luogo, in quanto sono diventati nel tempo la principale fonte di finanziamento di alcune bande armate che controllano diverse baraccopoli presenti ad Haiti e in tutto lo stato.

Breaking News: Gang members in Haiti kidnapped as many as 17 American missionaries and their family members as they were leaving an orphanage, Haitian officials said.https://t.co/yrWqP7HiJ2 — The New York Times (@nytimes) October 17, 2021

Cardh: rapimenti aumentati del 60 per cento negli ultimi due mesi

Il Cardh, Centro di Analisi e Ricerca sui Diritti Umani, ha testimoniato di recente, in uno studio dedicato ad Haiti, come i rapimenti siano un fenomeno che sta crescendo a velocità allarmanti. Soltanto negli ultimi due mesi infatti, il centro di ricerca ha registrato un aumento del 60 per cento rispetto ad Agosto 2021.

Ma non solo, perché secondo il Cardh si tratta anche di una cifra che al momento va per considerata per difetto, in quanto non tutte le città dello stato caraibico hanno ancora fornito tutti i dati in merito ai rapimenti.