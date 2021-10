David Amess, l’assassino è Ali Harbi Ali, figlio di un ex consigliere del premier della Somalia

Si chiama Ali Harbi Ali l’uomo arrestato dalla polizia in seguito all’uccisione del deputato Sir David Amess. Il 25enne è detenuto, gli agenti hanno tempo fino a venerdì per interrogarlo secondo il Terrorism Act

La BBC ha appreso che il sig. Ali era stato indicato al piano di prevenzione antiterrorismo alcuni anni fa, ma non è mai stato oggetto di formale interesse per l’MI5. I funzionari di Whitehall hanno detto alla BBC che l’uomo detenuto è Ali Harbi Ali, un uomo britannico di origini somale. La polizia ha comunicato che che un uomo è stato trattenuto venerdì con l’accusa dell’omicidio del deputato nell’Essex. Le prime indagini hanno rivelato una potenziale motivazione legata all’estremismo islamico, ha detto la polizia venerdì. I funzionari non credono che nessun altro sia stato coinvolto nell’attacco. Sir David, che è stato un deputato conservatore dal 1983 e rappresentava il collegio elettorale di Southend West, è stato accoltellato più volte mentre teneva un normale incontro del venerdì con gli elettori alla chiesa metodista di Belfairs a Leigh-on-Sea.

Si pensa che Ali non abbia trascorso molto tempo nel programma Prevent, che mira a impedire che le persone si radicalizzino. Gli insegnanti, i membri del pubblico, l’’ NHS e altri possono indirizzare le persone a un comitato locale di polizia, assistenti sociali e altri esperti che decidono se e come intervenire nelle loro vite. L’adesione allo schema è volontaria e non costituisce una sanzione penale. Il sig. Ali è stato inizialmente arrestato con l’accusa di omicidio e trattenuto nell’Essex, ma in seguito è stato trasferito a Londra, dove è stato ulteriormente detenuto ai sensi della Sezione 41 del Terrorism Act. Sabato, gli investigatori hanno ricevuto un mandato dai magistrati per consentire loro di tenere il signor Ali in custodia fino a venerdì 22 ottobre. In una dichiarazione, la polizia metropolitana ha affermato che un coltello utilizzato nell’attacco era stato recuperato sul posto. Gli agenti hanno passato il sabato a cercare tre indirizzi nell’area di Londra. Sabato ha avuto luogo anche l’autopsia, ha aggiunto la polizia.

Sir David, 69 anni, sposato con quattro figlie e un figlio, è il secondo parlamentare ad essere ucciso negli ultimi anni dopo l’omicidio del deputato laburista Jo Cox nel giugno 2016. L’ultimo attacco ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza dei parlamentari, molti dei quali tengono le cosiddette constituency surgeries (degli incontri fisici con i loro elettori) nel collegio elettorale a cui chiunque può partecipare.

Il ministro degli Interni Priti Patel ha affermato che i parlamentari hanno avuto accesso a una “panoplia” di misure di sicurezza – molte delle quali sono state messe in atto dopo l’omicidio della signora Cox – ma ha affermato che potrebbero essere apportate modifiche agli incontri con gli elettori. Tuttavia allo spettacolo di Andrew Marr della BBC, la signora Patel ha avvertito che le misure devono essere proporzionate: “Siamo qui per servire, siamo qui per essere accessibili al pubblico britannico”. Durante l’intervista ha anche ricordato il momento in cui le è stato detto che Sir David era stato ucciso mentre era a una riunione di gabinetto venerdì pomeriggio. “Il nostro mondo è andato in frantumi”, ha detto. Nel frattempo, il deputato conservatore Andrew Rosindell ha affermato che l’uccisione del suo amico e collega deputato dell’Essex “non dovrebbe cambiare le cose in un modo che ci impedisca di perseguire il nostro ruolo democratico”. “Ci deve essere un certo equilibrio in questo. Non ho una risposta”, ha detto domenica a BBC Breakfast. “Questa non è la Gran Bretagna che voglio, questo non è il paese a cui siamo abituati”. La deputata laburista Diane Abbott ha affermato che preferirebbe incontrare gli elettori dietro uno schermo per prevenire possibili attacchi di accoltellamento.

I tributi a Sir David sono arrivati da tutti da politici a elettori, con il ministro degli Interni che ha definito Sir David un “uomo del popolo” e che è stato ucciso facendo “un lavoro che amava”. La signora Patel ha detto che “era assolutamente presente per tutti, era un parlamentare molto amato, per me era un caro e fedele amico, ma era anche un marito e un padre devoto”. Sabato sera a Leigh-on Sea si è tenuta una veglia a lume di candela per celebrare la vita di Sir David. Parlando alla riunione, il consigliere di Southend Alan Dear ha detto che il deputato era “un gentiluomo e un uomo gentile”.