Rissa fuori la discoteca, ragazza accoltellata in pericolo di vita

La 32enne originaria di Segrate è stata ferita durante una rissa fuori la discoteca tra i suoi amici e un altro gruppo di persone. È ricoverata in Rianimazione al Niguarda.

È ricoverata all’ospedale Niguarda in condizioni gravissime una 32enne originaria di Segrate rimasta ferita a coltellate nella notte tra sabato 16 e domenica 17 ottobre. Appare confermata l’ipotesi di una rissa fuori la discoteca vicina a corso Como a Milano, in via di Tocqueville. La ragazza ha riportato gravi ferite durante una rissa scoppiata tra il suo gruppo di amici e un altro gruppo di persone. Non sono ancora chiare le ragioni della lite. I carabinieri sono intervenuti alle 05:25 quando un’ambulanza del 118 ha soccorso un senegalese di 21 anni rimasto a terra ferito dopo la rissa. La giovane, invece, era già giunta in ospedale grazie agli amici che l’hanno trasportata in macchina .

Ha una profonda ferita nella parte anteriore della gamba destra, provocata da due coltellate ed è ricoverata in Rianimazione all’ospedale Niguarda in pericolo di vita. Il 21enne, dell’altro gruppo coinvolto, è invece finito al Fatebenefratelli in codice verde. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri Nucleo operativo della compagnia Duomo e dei colleghi del Nucleo investigativo di Milano, la rissa è avvenuta in strada. In via di Tocqueville, fuori da un noto locale, i due gruppi si sarebbero fronteggiati. Gli investigatori stanno ascoltando i testimoni e visionando le telecamere della zona per risalire agli autori dell’accoltellamento.