Corteo a Milano No Green Pass, già 2 arresti e 8 denunce

Si è conclusa con due arresti per resistenza a pubblico ufficiale il corteo a Milano No Green Pass. Altre 8 persone hanno ricevuto denunce a vario titolo.

Le accuse per i manifestanti denunciati sono diverse e riflettono la risposta pubblica agli eventi del corteo. Interruzione di servizio pubblico, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e manifestazione non autorizzata.

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose migliaia di persone. Almeno otto di questi, per ora, risultano denunciati dopo le indagini della Digos. Degli oltre 100 manifestanti identificati durante il corteo, la Polizia «sta valutando la posizione di circa 40 persone aderenti all’area anarchica milanese e varesina».

Cos’era accaduto al Corteo a Milano?

Per il tredicesimo sabato consecutivo, i manifestanti ‘No Green Pass’ milanesi si erano ritrovati in piazza Fontana per protestare contro l’obbligo del certificato verde. La manifestazione, senza preavviso, ha attraversato il centro della città tentando, senza riuscirci, di avvicinarsi a luoghi politicamente o strategicamente sensibili.

Leggi anche: Rissa fuori la discoteca, ragazza accoltellata in pericolo di vita

La stazione, la Regione Lombardia, la sede del Corriere della Sera e la Cgil. Una manifestazione partita in maniera vivace, nel pomeriggio, ma tutto sommato tranquilla. La situazione è, però, degenerata verso sera quando le forze dell’ordine hanno dovuto attuare alcune cariche di alleggerimento.