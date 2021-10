Facchinetti e Conor McGregor, “mi ha dato un pugno senza motivo”

Il noto conduttore e manager pubblica delle Instagram stories sconcertanti: “Aggredito nella notte da Conor McGregor”. La storia di Facchinetti e Conor McGregor è surreale, le parole del conduttore e della moglie sull’accaduto lo denotano.

Naso gonfio e un labbro spaccato. Così Francesco Facchinetti si è presentato sui social nella mattinata di oggi 17 ottobre. Il cantante, conduttore tv e manager ha denunciato tramite Instagram stories di essere stato aggredito nelle scorse ore da Conor McGregor. Il combattente irlandese, infatti, si trova a Roma in questi giorni per far battezzare il figlio in Vaticano. “In questo momento mi trovo nell’hotel Parco dei Principi, a Roma. Non so quando pubblicherò questo video però alle due e mezza di questa notte sono stato aggredito dal signor Conor McGregor. Mi ha tirato un pugno in bocca, mi ha spaccato il labbro sopra, sotto e probabilmente anche il naso. Mi è uscito del sangue, ora mi sono pulito”. Queste sono state le prime parole della vittima dell’aggressione di stanotte.

Poi Facchinetti è entrato nei dettagli di tutta la vicenda. “Eravamo all’hotel St. Regis di fronte a 10 miei testimoni più suoi amici e copiose guardie del corpo. Lo ha fatto senza motivazione visto che abbiamo parlato per più di due ore e ci siamo anche divertiti. Potevo starmene zitto e non dire niente a nessuno però mi è andata bene… è violento e pericoloso. Questo pugno poteva andare benissimo a mia moglie. Ho deciso di denunciarlo”, ha detto. Proprio la moglie, infatti, Wilma Faissol ha raccontato l’episodio sul proprio profilo Instagram, dov’è seguita da 477mila persone. “Doveva essere una bella serata, eravamo stati invitati in un hotel per conoscere Conor McGregor. Ci siamo divertiti, abbiamo parlato per ore. Dal nulla, ha tirato un pungo in faccia a Francesco. Dal nulla”.

Facchinetti e Conor McGregor, i filmati dell’hotel e i precedenti del combattente

E ancora: “Per fortuna erano molto vicini, quindi non ha avuto modo di caricarlo: poteva ucciderlo. Francesco è volato indietro, è caduto su un tavolo. Si è rotolato, è caduto su una sedia e poi per terra”. Infine ha concluso: “Prestate attenzione perché questo mostro è in Italia fino al 26 ottobre. Abbiamo chiamato la polizia ma si tratta di una persona pericolosa, non avvicinatevi per chiedere foto e nulla. Ho cercato su Google e ho letto che ha uno storico di violenza con i civili, addirittura denunce di violenza sessuale.”

Un altro incidente è accaduto nel 2017, e i dettagli sono simili nelle modalità. Conor McGregor ha dato un pugno in faccia a un vecchio. Non ci sono filmati dell’alterco precedente, ma la notizia dell’evento è circolata. Dopo che McGregor ha avuto una discussione con l’uomo, gli ha dato un pugno in faccia e poi è scoppiata una rissa nel bar. Il vecchio però non era un vecchio qualsiasi, perché lui e la sua famiglia hanno legami con il cartello Kinahan.

Come nei precedenti incidenti, McGregor non ha subito alcuna conseguenza legale dalla rissa. Tuttavia, è qui che finiscono i fatti e dove iniziano le voci. A causa della connessione con il cartello Kinahan, si sono diffuse voci secondo cui il cartello ha chiesto 1 milione di dollari a McGregor come risarcimento. Questo è solo un esempio, considerando che si la vicenda appena esposta è il secondo caso (pubblico) in cui ha picchiato un uomo anziano. Non stupirebbe, quindi, che possa colpire un uomo adulto senza porsi troppi problemi morali o legali in proposito.

Facchinetti riuscirà ad ottenere giustizia?

La coppia ha poi lanciato un appello all’hotel St.Regis chiedendo di mostrare i filmati di quanto accaduto. Al momento né il lottatore né la struttura alberghiera hanno commentato pubblicamente le pesanti accuse avanzate da Facchinetti e dalla moglie.